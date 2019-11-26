كلوب: إقامة لقاء نابولي بأنفيلد ستعطيهم حرية أكبر في اللعب

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن إقامة مباراة الفريق ضد نابولي على ملعب أنفيلد ستحرر الفريق الإيطالي الذي يعاني من مشاكل داخلية.

ويحل نابولي ضيفا على ليفربول ضمن خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد يوم الأربعاء.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أتوقع أن يكون نابولي خصمًا عنيدًا لنا يوم الأربعاء لأسباب عديدة".

وأوضح "السبب الأول هو أنهم فريق قوي للغاية. نعم، ربما لم يحققوا أفضل نتائج ممكنة في الأسابيع الماضية، ولا أعلم أسبابًا واضحة لذلك، ولكنهم لن يلعبون في إيطاليا يوم الأربعاء، فهذه المرة ستقام المباراة في ليفربول وفي بطولة مختلفة وربما يعطيهم ذلك حرية أكبر في اللعب".

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وأكمل المدرب الألماني "ندرك جيدًا أن أي لاعب سيتواجد في تشكيل نابولي يوم الأربعاء سيكون لاعبًا ممتازًا".

نابولي أصبح في حرب خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما رفض اللاعبين وكارلو أنشيلوتي الدخول في معسكر مغلق لمدة 5 أيام عقب مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا.

رفض اللاعبين ومدربهم أثار غضب أوريليو دي لاورينتس رئيس النادي، ووعد بالرد على عدم الانصياع لطلبه وقرر عدم التراجع.

ووفقا لـ صحف "جازيتا ديللو سبورت" و"توتو سبورت" فأنه تم تجميد رواتب شهر أكتوبر اللاعبين كنوع من أنواع العقاب، كما يفكر في إيقاف 25% من رواتبهم.

ويفكر بعض من اللاعبين مقاضاة النادي بشكل قانوني للحفاظ على حقوقهم.

"جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قالت أيضا إن نابولي يستعد في المقام الأول لبيع نجمه كاليدو كوليبالي والذي سيعود عليه بعائد مادي كبير من بين القائمة التي ضمت 6 لاعبين آخرين.

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