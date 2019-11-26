همام طارق بعد تخطي الجزيرة: حققنا العلامة الكاملة أمام فريق كبير

أعرب العراقي همام طارق لاعب الإسماعيلي عن سعادته بانتصار فريقه على الجزيرة الإماراتي والوصول إلى ربع نهائي البطولة العربية.

الدراويش جدد فوزه على الجزيرة بهدفين نظيفين سجل أحدهما الدولي العراقي.

وطارق قال عقب اللقاء لقناة أبو ظبي الرياضية: "استطعنا خطف العلامة الكاملة أمام الجزيرة الذي هو فريق كبير ويمتلك عناصر جيدة رغم الغياباب".

وأشار "وفقنا اليوم وبمساعدة الجمهور استطعنا إرضاء أنفسنا وتلك الجماهير التي تدعمنا دائما".

وعن سر الأداء الدفاعي للفريق المعروف بكرته الهجومية أوضح "فزنا بأول مباراة بنفس تعليمات المدرب (ميودراج يسييتش) واليوم دخلنا بنفس التوجيهات وفي الشوط الثاني استطعنا الظهور بمستوانا والوصول لربع النهائي".

هُمام طارق، وحازم مرسي سجلا هدفي الإسماعيلي في وقتٍ متأخر من المباراة، ليجدد الإسماعيلي فوزه على منافسه الإماراتي، بعد أن هزمه ذهابا 2-0.

ليلتحق الإسماعيلي بـ الاتحاد السكندري، والشرطة العراقي، والرجاء المغربي، والشباب السعودي، وأوليمبك آسفي المغربي، والاتحاد السعودي في الدور المقبل. في انتظار الفائز بين القوة الجوية العراقي والمولودية الجزائري.

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