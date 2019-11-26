كلوب: نابي كيتا جاهز لمواجهة نابولي

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على جاهزية لاعبه الغيني نابي كيتا لمواجهة نابولي يوم الأربعاء.

ويحل نابولي ضيفا على ليفربول ضمن خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

وردا على سؤال حول حالة فريقه، قال كلوب لموقع ناديه: "جيد جدًا. لا توجد إصابات كبيرة، لا جويل ماتيب، ولا ناثانيل كلاين، ولا بول جلاتزل".

وأضاف "عانى نابي كيتا القليل من المرض لكنه تدرب يوم الإثنين مع الآخرين وكل شيء على ما يرام".

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نابولي أصبح في حرب خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما رفض اللاعبين وكارلو أنشيلوتي الدخول في معسكر مغلق لمدة 5 أيام عقب مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا.

رفض اللاعبين ومدربهم أثار غضب أوريليو دي لاورينتس رئيس النادي، ووعد بالرد على عدم الانصياع لطلبه وقرر عدم التراجع.

ووفقا لـ صحف "جازيتا ديللو سبورت" و"توتو سبورت" فأنه تم تجميد رواتب شهر أكتوبر اللاعبين كنوع من أنواع العقاب، كما يفكر في إيقاف 25% من رواتبهم.

ويفكر بعض من اللاعبين مقاضاة النادي بشكل قانوني للحفاظ على حقوقهم.

"جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قالت أيضا إن نابولي يستعد في المقام الأول لبيع نجمه كاليدو كوليبالي والذي سيعود عليه بعائد مادي كبير من بين القائمة التي ضمت 6 لاعبين آخرين.

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