في الدرجة الثانية – سوهاج يفوز لأول مرة.. وبني سويف يستعد لـ الأهلي بانتصار

عاد بني سويف إلى الانتصارات، بفوزه على ضيفه الإعلاميين بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن الجولة السادسة لدوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة الصعيد).

معتز محروس افتتح التسجيل لـ بني سويف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل محمد أسامة للإعلاميين بركلة خلفية مزدوجة قبل 10 دقائق من النهاية.

لكن كريم أشرف خطف الفوز لـ بني سويف في الدقيقة 82.

بني سويف فرّط في 5 نقاط بآخر مباراتين، وفوزه رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن جاره تليفونات بني سويف.

فيما تجمّد رصيد الإعلاميين عند 6 نقاط في المركز الثامن.

ويأتي هذا الفوز قبل مواجهة الأهلي في دور الـ 32 لكأس مصر يوم الثلاثاء المقبل.

وحقق سوهاج أول فوز له في الدوري، بانتصاره على ضيفه الفيوم بهدف دون رد من توقيع فرج أحمد.

ليرفع سوهاج رصيده إلى 5 نقاط ويغادر المركز الأخير متقدما إلى المركز العاشر، ويتجمّد رصيد الفيوم عند 4 نقاط في المركز 11.

وفاز الألومنيوم على بترول أسيوط بهدف دون رد من توقيع محمود محمود، فيما أهدر زميله مؤمن حسن ركلة جزاء في الشوط الأول.

ليرفع الألومنيوم رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس. ويتجمّد رصيد بترول أسيوط عند 7 نقاط في المركز السابع.

وتوقفت سلسلة انتصارات شبان قنا عند 4 مباريات، بهزيمته بهدف نظيف على ملعبه أمام تليفونات بني سويف.

مصطفى كشري سجل الهدف الوحيد، ليرفع التليفونات رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، ويتجمّد رصيد شبان قنا عند 12 نقطة ويتراجع إلى المركز الرابع.

وتختتم غدا الجولة السادسة بمواجهة طهطا أمام البنك الأهلي، مباراة يرغب فيها الفريق صاحب الأرض فيم غادرة المركز الأخير.

اقرأ أيضا:

ثريا محمد تتحدث عن إمكانية احترافها في الخارج

حوار في الجول - المصري محمد فتحي الذي ينافس على لقب الدوري الزامبي

كلوب يتحدث عن إصابة صلاح

هل فاز ميسي بالكرة الذهبية بالفعل؟

كل ما قاله مرتضى منصور في مؤتمره الصحفي الساخن