مدافعا عن تصريحاته المسيئة.. مالك بريشيا: بالوتيلي أكثر هشاشة مما اعتقدت

أثار ماسيمو سيلينو مالك نادي بريشيا الإيطالي الجدل بسبب تصريحاته على مهاجم الفريق ماريو بالوتيلي الذي وصفه بـ "الأسود".

فابيو جروسو المدير الفني استبعد المهاجم من مواجهة روما عقب طرده من تدريبات الفريق قبلها بأيام (طالع التفاصيل).

رئيس بريشيا قال: "ماذا تريد مني أن أقول عنه؟ أنه "أسود" (تعني أنه يشعر بالكآبة)، وهو يعمل على تطهير الأمور لكنه يجد صعوبة، ليس علينا التفكير في لاعب واحد فقط، لدينا قائمة وهذا قد يكون سيئا على الفريق".

وأضاف "لقد تعاقدنا معه لأنني شعرت أنه من الممكن أن يضيف قيمة، ومن ثم أصبح نقطة ضعف الفريق بسبب وسائل الإعلام".

"يجب أن يقدم مجالات في هذا المجال وليس على وسائل التواصل الاجتماعي وليس كبش فداء عن الصعوبات التي يواجهها الفريق".

ما قاله سيلينو أثار الجدل كونه استخدم كلمات قد تبدو عنصرية ضد مهاجم ميلان وإنتر السابق.

وأصدر النادي بيانا للدفاع عن مالكه والذي فُهمت تصريحاته بشكل خاطئ.

وفي تصريحات لـ "Teletutto" الإيطالية قال أيضا "أنه أكثر هشاشة مما اعتقدت، إذا اعتقد أن خلاصنا يعتمد عليه فنحن مخطئون هو يُكمل الفريق".

وتابع "كان الخيار الذي اتخذت فنيا بحتا واتضح أنه أكثر خطورة مما اعتقدت والآن نحن بحاجة للتطلع للمستقبل".

بريشيا يحتل المركز الأخير في الدوري الإيطالي ويلقي أتالانتا في الأسبوع المقبل بالجولة الرابعة عشر.

ويعاني بالوتيلي مع بريشيا إذ سجل هدفين فقط مع الفريق في 7 مباريات.

كما نعته أولتراس النادي بالمغرور بعد ما قام به أمام هيلاس فيرونا إثر التعرض لهتافات عنصرية (طالع التفاصيل).

وخاض بالوتيلي 45 دقيقة فقط تحت قيادة فابيو جروسو الإيطالي في الخسارة من تورينو برباعية دون رد، وخرج من قائمة الفريق أمام روما.

طالع أيضا

باريس يعاني في مدريد منذ هدف أيقونة إفريقيا

مرتضى: مجلس الزمالك صوت بعدم خوض السوبر الإفريقي في قطر

جوزيه يسترجع ذكرياته في المونديال مع الأهلي

صلاح ضمن 50 مرشحا للتشكيلة المثالية ليويفا 2019

سلة - الزمالك يطلب إعادة مباراته ضد الاتحاد

من ينتظر التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا