"أذهب يا ماريو".. بالوتيلي يغادر تدريبات بريشيا غاضبا

غادر الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا تدريبات فريقه، وازدادت التكهنات حول مستقبله مع المدير الفني فابيو جروسو.

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن هناك توتر بين المهاجم والمدير الفني في الأونة الأخيرة.

وكان جروسو قد قام بإجراء تغيير مبكر وأخرج بالوتيلي بعد مرور نصف ساعة في المباراة التي شهدت الخسارة من تورينو برباعية دون رد.

وطالب جروسو خروج بالوتيلي من التدريبات بعد مرور ساعة من بدايتها إذ قال له "أذهب يا ماريو" رغم تواجد حضور جماهيري لمشاهدة المران.

وبدا بالوتيلي غاضبا من طريقة خروجه من التدريبات ورحل سريعا من ملعب النادي.

ورغم التوتر الزائد في الساعات الأخيرة إلا أنه لم يصدر من النادي أي بيان بشأن موقف مهاجمه البالغ 29 عاما.

ويلتقي بريشيا متذيل جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع روما في ملعب الأولمبيكو.

بالوتيلي خاض 7 مباريات وسجل هدفين في الدوري الإيطالي حتى الآن في ثالث تجاربه محليا بعد قطبي مدينة ميلانو، ميلان وإنتر.

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