تشكيل الإسماعيلي – عبد الرحمن مجدي يقود الدراويش ضد الجزيرة الإماراتي

أعلن ميودراج ييسيتش المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه في مباراة إياب دور الـ16 للبطولة العربية، والذي شهد ظهور عبد الرحمن مجدي نجم المنتخب الأولمبي الفائز بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وفاز الإسماعيلي ذهابا 2-0، قبل خوض لقاء العودة في الإمارات.

ويقود هجوم الفريق الناميبي بينسون شيلونجو، فيما يجلس بيكيتي سيلفا على دكة البدلاء.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: أسامة إبراهيم – باهر المحمدي – محمد مجدي الجمل – أحمد أيمن

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" – عماد حمدي – أحمد مدبولي – همام طارق – عبد الرحمن مجدي

الهجوم: بينسون شيلونجو

البدلاء: محمد فوزي – محمد هاشم – حازم مرسي – بيكيتي سيلفا – محمد عمار – محمد بيومي – محمد مخلوف

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