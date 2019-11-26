ميرور: بيللجريني قد يرحل عن وست هام

عقدت إدارة نادي وست هام يونايتد اجتماعا طارئا مع مانويل بيللجريني مدرب الفريق على خلفية سوء نتائجه مؤخرا، كما أن هناك تفكيرا بإقالة المدرب التشيلي من منصبه. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن كل من كريس ويلدر مدرب شيفيلد يونايتد الحالي وشون دايتش مدرب بيرنلي الحالي وكريس هوتون مدرب برايتون السابق جميعهم مرشحين لتولي المهمة حال اتُخذ قرار إقالة بيللجريني.

وست هام يونايتد لم يحصد سوى نقطتين في آخر 7 مواجهات خاضها، إذ أنه تعادل مرتين وخسر 5 مرات.

آخر انتصار حققه وست هام كان ضد مانشستر يونايتد في الجولة السادسة من الموسم الجاري بنتيجة 2-0 في أولد ترافورد ومنذ ذلك الحين لم يتمكن من تكرار الأمر، كما أنه خسر في آخر 3 مباريات على التوالي كأطول سلسلة خسائر له هذا الموسم.

الفريق اللندني يستعد لمواجهة تشيلسي في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

ويحتل وست هام المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة.

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