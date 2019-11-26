ماذا تقول لائحة كاف إذا انسحب الزمالك من السوبر الإفريقي؟

مع تشديد مرتضى منصور رئيس الزمالك على رفضه خوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر إلا إذا طالبته الدولة باللعب، قد يتعرض النادي لعقوبات قاسية من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

بداية، يحق للجنة التنفيذية في كاف اختيار أرض محايدة لإقامة السوبر وفقا للمادة 6 من لائحة البطولة.

وفي ظل تعاقد كاف مع قطر لاستضافة البطولة لمدة 3 مواسم، مطالب الزمالك بخوض المباراة في الدوحة أمام الترجي التونسي، بطل دوري أبطال إفريقيا 2018-2019.

لكن يرفض مرتضى منصور تماما السفر إلى البلد العربي لخوض المباراة وشدد يوم الثلاثاء رفض مجلس الزمالك خوض المباراة. (طالع التفاصيل)

وهو ما يعرض الزمالك لمشكلة قد تحرمه من المنافسة على أي لقب قاري لفترة طويلة.

فتقول المادة 17 من لائحة السوبر: الفريق الذي يتأهل للعب كأس السوبر ويرفض المشاركة فيها لن يتم السماح له بالدفاع عن لقبه القاري، ولا يجب أن يسمح له بالمشاركة في أي من مسابقات كاف للأندية لثلاث نسخ يكون متأهلاً للمشاركة فيها. بالإضافة لذلك، يجب أن تُوقع أقصى غرامة مالية يمكن لكاف أن يوقعها على اتحاد وطني على الاتحاد الذي ينتمي له الفريق.

وإذا طبقت هذه العقوبة قد يُحرم الزمالك 3 مرات من المشاركة في أي بطولة قارية يتأهل لها، وهو ما يهدد مشاركته الحالية في دوري أبطال إفريقيا 2019-2020.

هذا بخلاف غرامة سيوقعها كاف على الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره مازيمبي في أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت. وتضم مجموته أيضا بريميرو دي أوجوستو الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وأعلن كاف أن الزمالك بطل الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري الأبطال سيتواجهان في كأس السوبر في 14 فبراير المقبل بالدوحة.

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