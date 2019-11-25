التشكيل – تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء أمام نيوكاسل

يجلس محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي لاعبا أستون فيلا على مقاعد البدلاء أمام نيوكاسل يونايتد يوم الإثنين.

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه لم يظهر بشكل أساسي في التشكيل، فيما يبدأ ويسلي في خط الهجوم.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حارس: توم هيتون

الدفاع: ماثيو تارجيت – تيرون مينجز – إيزري كونسا – فريدريك جويلبيرت.

الوسط: كونور هوريهان – دوجلاس لويز.

أمامهم: جون ماكجين - أنور الغازي – جاك جريليش.

الهجوم: ويسلي موراييس.

يذكر أن تريزيجيه سجل هدفين في المباراتين الأخيرتين ضد ليفربول وولفرهامبتون.

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