أبو تريكة يتحدث بعد اختياره كسفير لكأس العالم 2022

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 20:28

كتب : FilGoal

محمد أبو تريكة - وائل جمعة (الصور من حساب لجنة تنظيم مونديال 2022)

تحدث محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق عن اختياره كسفير للجنة العليا لتنظيم كأس العالم 2022 بقطر.

واختير محمد أبو تريكة ووائل جمعة نجمي منتخب مصر السابقين يوم الإثنين كسفراء للجنة العليا لتنظيم كأس العالم 2022 بقطر.

وقال أبو تريكة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أن تكون سفيراً لأول مونديال فى الوطن العربي هذا شرف كبير".

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وأضاف "مونديال 2022 فى قطر مونديال العرب جميعا.. شكرا جزيلا للجنة المنظمة".

وتستضيف قطر أول مونديال سيتم تنظيمه في الشرق الأوسط بشتاء 2022.

من جهته قال وائل جمعة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "سعيد بثقة واختيار اللجنة العليا للمشاريع والارث كسفير لكاس العالم 2022".

وأضاف "أتمنى أن أكون خير سفير لبلدي مصر وقدوه للرياضيين العرب وبالتوفيق في رؤية كأس عالم مبهر يشرف كل العرب".

وأفادت اللجنة العليا لتنظيم مونديال 2022 عبر الحساب الرسمي على تويتر يوم الإثنين: "رحبوا معنا بسفراء اللجنة العليا الجدد المنضمين لسفرائنا الحاليين ليكونوا خير ممثلين لأول مونديال كروي في الوطن العربي".

وتم الكشف عن أسماء أبو تريكة ووائل جمعة مع يونس محمود نجم العراق السابق، وعلي الحبسي قائد البحرين، وبدر المطوع نجم منتخب الكويت.

بالإضافة إلى عدة أسماء قطرية، أبرزهم مبارك مصطفى وإبراهيم خلفان.

يذكر أن لجنة السفراء تضم صامويل إيتو هداف الكاميرون السابق وكافو أسطورة البرازيل، والإعلامي القطري محمد سعدون الكواري.

يذكر أن أبو تريكة ووائل جمعة يتواجدان في قطر بصفة مستمرة من أجل العمل كمحللين مع شبكة قنوات beIN sports.

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