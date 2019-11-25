تشكيل الزمالك - حسن وزيزو يعوضان غياب الوسط ومصطفى محمد يقود الهجوم

أعلن ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل الفريق أمام إنبي ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري بتعويض محمد حسن وأحمد سيد زيزو غيابات خط الوسط.

ويقود الثنائي مصطفى محمد وعمر السعيد خط الهجوم بينما يلعب حازم إمام كجناح أيمن.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي.

الوسط: أحمد سيد "زيزو" - محمد حسن - حازم إمام - محمد أوناجم.

الهجوم: عمر السعيد - مصطفى محمد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل، محمد عبد الغني، كريم بامبو، محمود عبد الرازق شيكابالا، مصطفى فتحي، محمد عنتر، خالد بوطيب.

ويقع الزمالك في المركز الثالث بالدوري برصيد 10 نقاط من أربع مباريات خاضهم الفريق حتى الآن.

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