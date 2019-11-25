وليد سليمان يتألق ويسجل الثاني للأهلي في الجونة

سجل وليد سليمان ثاني أهدافه في شباك الجونة ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة في الدوري المصري، ليسجل الثنائية الأولى له في الدوري منذ نوفمبر 2016.

وكانت أخر ثنائية سجلها وليد سليمان في الدوري المصري، كانت في شباك النصر للتعدين في نوفمبر 2016 بموسم 2016 - 2017 في الجولة 11.

افتتح وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي أهداف مباراة فريقه أمام الجونة في الدقيقة العاشرة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وهو ما يحدث لأول مرة هذا الموسم للنادي الأحمر.

ونجح وليد سليمان في استغلال مهارة التسديد من خارج منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية غالطت محمود الغرباوي وسكنت الشباك.

وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعد استلام عرضية حسين الشحات من الجانب الأيمن والتسديد مباشرة في شباك الغرباوي.

وسجل الأهلي بذلك 12 هدفا في المباراة الرابعة له في الدوري هذا الموسم.

ويبدأ وليد سليمان مباراته الأولى أساسيا مع الأهلي في الدوري هذا الموسم لكنه سجل هدفه الثاني، إذ افتتح أهدافه في المسابقة في شباك الإنتاج الحربي بالجولة الثانية.

وكان وليد سليمان قد خاض 15 مباراة في الدوري الموسم الماضي وسجل هدفا واحدا.

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