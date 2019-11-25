قد لا يلحق بالدربي.. جوارديولا: أجويرو سيغيب لعدد من المباريات

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن مهاجمه سيرخيو أجويرو سيغيب عن عدد من مباريات الفريق المقبلة من ضمنها مباراة مانشستر يونايتد في الدوري يوم 7 ديسمبر المقبل.

وصرح جوارديولا للصحفيين عند سؤاله عن حالة اللاعب وإمكانية مشاركته في الدربي فقال: "أجويرو سيغيب لمباريات قليلة، لا أعلم العدد بالضبط، لديه مشكلة في الوتر".

وتابع "سنفتقد لجهوده، لديه بعض المشاكل مع الإصابات لكننا سننتظره وحتى عودته لدينا جابرييل جيسوس ورحيم سترلينج كلاهما يمكنهما اللعب في ذلك المركز، سنتعايش بدون لفترة".

وأتم "لا توجد لدينا إصابات جديدة، ديفيد سيلفا ورودري تعرضا لشد عضلي لكنهما بخير".

أجويرو صاحب الـ31 عاما شارك في 16 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة شاختار دونيتسك يوم الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويواجه سيتي نظيره يونايتد يوم 7 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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