قد لا يلحق بالدربي.. جوارديولا: أجويرو سيغيب لعدد من المباريات

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 16:47

كتب : FilGoal

سيرجيو أجويرو

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن مهاجمه سيرخيو أجويرو سيغيب عن عدد من مباريات الفريق المقبلة من ضمنها مباراة مانشستر يونايتد في الدوري يوم 7 ديسمبر المقبل.

وصرح جوارديولا للصحفيين عند سؤاله عن حالة اللاعب وإمكانية مشاركته في الدربي فقال: "أجويرو سيغيب لمباريات قليلة، لا أعلم العدد بالضبط، لديه مشكلة في الوتر".

وتابع "سنفتقد لجهوده، لديه بعض المشاكل مع الإصابات لكننا سننتظره وحتى عودته لدينا جابرييل جيسوس ورحيم سترلينج كلاهما يمكنهما اللعب في ذلك المركز، سنتعايش بدون لفترة".

أخبار متعلقة

جوارديولا: إصابة أجويرو لا تبدو جيدة أجويرو: ليفربول هو الفريق الوحيد القادر على إلحاق الضرر بـ سيتي ضربة جديدة لسيتي؟ مدرب الأرجنتين يكشف إصابة أجويرو

وأتم "لا توجد لدينا إصابات جديدة، ديفيد سيلفا ورودري تعرضا لشد عضلي لكنهما بخير".

أجويرو صاحب الـ31 عاما شارك في 16 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة شاختار دونيتسك يوم الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويواجه سيتي نظيره يونايتد يوم 7 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

طالع أيضا:

كأس مصر - الإعلان عن مواعيد وملاعب دور الـ 32.. جدول مكدس للفرق المشاركة في إفريقيا

هؤلاء ارتدوا قميصي الأهلي والجونة

تقرير تركي: بشكتاش يفكر في استعارة النني لعام إضافي

إنبي والزمالك.. مباراة واحدة و3 تحديات فردية

جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي

ليلة الأبطال

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدافع ليفربول: لا يمكننا الاعتماد دائما على سياسة تسجيل الأهداف المتأخرة 45 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
فايلر يعادل رقم جوزيه بعد رباعية الأهلي في الجونة دقيقة | الدوري المصري
مهرجان من الأهلي في الجونة.. النسر الأحمر يواصل امتاعه ويعود للدوري برباعية جديدة 10 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - حسن وزيزو يعوضان غياب الوسط ومصطفى محمد يقود الهجوم 19 دقيقة | الدوري المصري
روبرتسون: إصابة صلاح كانت تزعجه كثيرا وهو الآن بحالة جيدة 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أول هاتريك في تاريخه بالدوري.. وليد سليمان يسجل الثالث في الجونة 40 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 3 مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر 4 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي

قد ينال إعجابك