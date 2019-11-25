تشكيل الجونة – سداسي "إكس أهلي" يبدأ ضد الأحمر.. ومحارب على الدكة

أعلن نيبوشا مينوسوفيتش المدير الفني للجونة تشكيل فريقه ضد الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري.

التشكيل ضم 6 لاعبين سابقين للأهلي، يتقدمهم محمد ناجي "جدو" وعمرو بركات.

ويجلس على دكة البدلاء إسلام محارب ومحمد شبراوي.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمود الغرباوي

الدفاع: أحمد علي – محمد نجيب – لؤي وائل – عمرو سعداوي

الوسط: محمد محسن "ليلة" – أحمد حمدي – أحمد مجدي – عمرو بركات

الهجوم: محمد ناجي "جدو" – والتر بواليا

البدلاء: عمر رضوان - أحمد صبحي – خالد صبحي – سيرج أكا – عمرو عبد الفتاح – إسلام محارب – محمد شبراوي

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