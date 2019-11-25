تشكيل الجونة – سداسي "إكس أهلي" يبدأ ضد الأحمر.. ومحارب على الدكة
الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 16:30
كتب : أحمد الخولي
أعلن نيبوشا مينوسوفيتش المدير الفني للجونة تشكيل فريقه ضد الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري.
التشكيل ضم 6 لاعبين سابقين للأهلي، يتقدمهم محمد ناجي "جدو" وعمرو بركات.
ويجلس على دكة البدلاء إسلام محارب ومحمد شبراوي.
وأتى التشكيل كاملا كالتالي..
حراسة المرمى: محمود الغرباوي
الدفاع: أحمد علي – محمد نجيب – لؤي وائل – عمرو سعداوي
الوسط: محمد محسن "ليلة" – أحمد حمدي – أحمد مجدي – عمرو بركات
الهجوم: محمد ناجي "جدو" – والتر بواليا
البدلاء: عمر رضوان - أحمد صبحي – خالد صبحي – سيرج أكا – عمرو عبد الفتاح – إسلام محارب – محمد شبراوي
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