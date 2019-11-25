تشكيل الأهلي - مروان وأجايي يقودان الهجوم ضد الجونة ورمضان على مقاعد البدلاء

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 15:49

كتب : FilGoal

جونيور أجايي يسجل ويحتفل بهدفه في الإنتاج الحربي

دفع ريني فايلر مدرب الأهلي بالثنائي مروان محسن وجونيور أجايي في خط هجوم فريقه لمواجهة الجونة في الدوري.

ويواجه الأهلي نظيره الجونة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين.

ويلعب الرباعي عمرو السولية ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.

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ويشارك الثنائي أيمن أشرف ورامي ربيعة في مركز قلب الدفاع، فيما يلعب علي معلول ومحمد هاني كظهيرين أيسر وأيمن على الترتيب.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي ورمضان صبحي وجيرالدو وياسر إبراهيم ووليد أزارو.

واستبعد فايلر كل من علي لطفي ومحمود وحيد وأليو ديانج وأحمد الشيخ من قائمته لمواجهة الجونة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني

الوسط: عمرو السولية – وليد سليمان – الشحات – أفشة

الهجوم: مروان محسن - أجايي

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