ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: نأمل تقديم مباراة قوية أمام أحد أفضل فرق أوروبا

مباراة الثأر بالنسبة للفريق الملكي، الفوز فيها يضمن تأهله للدور ثمن النهائي، لكنه أيضا يثلج صدور مشجعيه بعد الخسارة القاسية في باريس بثلاثة أهداف دون رد.

وشدد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على صعوبة مواجهة بطل فرنسا، باريس سان جيرمان الذي تفوق في لقاء الذهاب في ميدانه.

ويستضيف ريال مدريد فريق باريس يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال الفرنسي في مؤتمر صحفي:"علينا بالتركيز، نريد تقديم مباراة طيبة. أمامنا مباراة هامة أمام منافس يقدم مستوى مميزا ومن الأفضل في أوروبا".

أحد الأسلحة التي تهدد كتيبة زيدان هو النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس الذي قال زيدان من قبل إنه يتمنى يوما رؤيته في ريال مدريد.

وأضاف زيدان "أحب مبابي منذ وقت طويل. خضع لاختبار هنا منذ سنوات، إنه منافس الآن. لا أستطيع إخباركم بأكثر من ذلك".

واستمر نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق "سنستعد لمبابي، نعلم مدى جودته، أهم لاعب في فريقه، لذا عليك أن تتأهب".

ضمن باريس تأهله للدور ثمن النهائي بعد فوزه في المباريات الأربع السابقة، بينما ريال مدريد خسر في فرنسا بالجولة الأولى وتعادل في ملعبه ضد كلوب بروج البلجيكي قبل أن يتفوق مرتين على جالاتاسراي التركي.

من جانبه، لم يستبعد تيبو كورتوا حارس ريال مدريد اللعب يوما في باريس، مشيرا إلى صعوبة مباراة الثلاثاء التي يستضيفها ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال البلجيكي في المؤتمر:"علينا أن نكون أقوياء منذ الدقيقة الأولى. ستكون مباراة رائعة وعليك أن تواصل بنفس النسق حتى الدقيقة 95".

وأضاف أفضل حارس في كأس العالم 2018 التي حصل فيها على الميدالية البرونزية "أحترم باريس كثيرا، عندما كنت في تشيلسي طلبوني، تحدثوا مع وكيلي. باريس فريق عظيم، لا تدري، لكني لا أظن أن هذا سيحدث الآن، أنا سعيد للغاية في مدريد".

تستأنف مباريات دوري أبطال أوروبا بمباراتين ساخنتين يوم الثلاثاء، يلعب يوفنتوس ضد ضيفه أتليتكو مدريد، وفي عاصمة إسبانيا، يسعى ريال مدريد لإثبات تحسنه أمام رفاق نيمار.

وتحسنت نتائج فريق ميرينجي، ففي آخر 8 مباريات بكل البطولات فاز 7 مرات وتعادل فقط أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري مبتعدا بفارق هدف واحد عن غريمه التقليدي برشلونة متصدر البطولة.

ويلعب يوم السبت ضد مضيفه ديبورتيفو ألافيس.

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