بالفيديو - دوري باراجواي يشهد حادثة عض في الرأس

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 13:41

كتب : FilGoal

فيرناندو أموريبيتا

في كلاسيكو غير اعتيادي، انتصر أوليمبيا على ضيفه سيرّو بورتينيو بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة 18 للدوري الباراجواياني.

المباراة شهدت واقعة غريبة في دقيقتها 83، عندما تحصل فيرناندو أموريبيتا على بطاقة حمراء مباشرة، بعد عض نيستور كاماتشو لاعب أوليمبيا في رأسه!

طرد أموريبيتا لم يكن الحدث اللافت الوحيد في مباراة القمة في باراجواي، بل هوية مُسجل أهداف أوليمبيا الأربعة: روكي سانتا كروز.

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مهاجم بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي الأسبق البالغ 38 عاما سجل في الدقائق 23، و61، و66، و70.

أموريبيتا من جانبه، وُلد في فنزويلا، وسبق له تمثيل أتليتك بلباو بعد أن ترعرع في إقليم الباسك منذ طفولته.

اللاعب البالغ 34 عاما لعب أيضا لأندية فولام، وميدلسبره، وسبورتنج خيخون، وإندبندينتي.

ورفع أوليمبيا رصيده إلى 44 نقطة في صدارة الدوري، فيما تجمّد رصيد سيرو بورتينيو عند النقطة 31 في المركز الثالث.

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