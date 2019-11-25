بوسكا لـ في الجول: عدت للتدريبات الجماعية أخيرا.. وإيهاب جلال ساندني كثيرا

كشف أحمد بوسكا حارس المصري عن عودته للتدريبات الجماعية للفريق بعد غياب طال لـ8 أشهر بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

أحمد بوسكا النادي : المصري المصري

وقال بوسكا لـFilGoal.com: "شاركت في تدريبات حراس المرمى، وفقدت من وزني 10 كيلوجرامات وأستعد للعودة للفريق".

وأضاف "المدير الفني إيهاب جلال ساندني كثيرا خلال فترة الإصابة، وهنأني على العودة، وطالبني بالاجتهاد مع زملائي".

وأردف "سأعقد جلسة مع الإدارة لحسم موقف قيدي في يناير المقبل".

وأتم بوسكا "أنا أحب بورسعيد، وجمهور المصري غال جدا لدي، أتمنى العودة لحماية عرينه".

ولعب بوسكا 48 مباراة مع المصري حافظ فيهم على شباكه نظيفة 13 مرة.

ويغيب بوسكا عن المصري منذ مباراة بتروجت التي تعادل فيها الفريق 1-1 في مارس الماضي.

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