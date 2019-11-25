تقرير - دورتموند لا يرغب في التخلي عن سانشو في يناير رغم الخلاف

لا يرغب بوروسيا دورتموند في التخلي عن خدمات لاعبه جادون سانشو خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل. وذلك وفقا لموقع "ذا أثليتيك".

وأشار الموقع إلى أن المهاجم الإنجليزي يشعر بـ"الإهانة وأنه تمت التضحية به" بعد استبداله خلال خسارة فريقه أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 4-0 في الدوري خلال الشهر الجاري.

وعاد سانشو صاحب الـ19 عاما وسجل هدفا وصنع آخر في تعادل دورتموند بنتيجة 3-3 ضد بادربورن في الدوري.

ويبدو أن الصراع تفاقم سريعا بين اللاعب وفريقه بعد تنامي هذا الشعور لديه ما دفعه للتفكير في الرحيل خلال شهر يناير بدلا من الصيف.

ويوجد اهتمام كبير من برشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد بضم النجم الإنجليزي الشاب، إلا أن دورتموند يفضل أن يتخلى عنه خلال الصيف المقبل.

وانضم صاحب الـ19 عاما إلى دورتموند قادما من مانشستر سيتي في صيف 2017 من مانشستر سيتي بمبلغ 7.84 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك الدولي الإنجليزي خلال الموسم الجاري في 17 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 مواجهات وصنع 9 آخرين.

ولعب سانشو منذ أكتوبر 2018 في 11 مباراة دولية بقميص منتخب الأسود الثلاثة سجل خلالها هدفين.

ويحتل دورتموند حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ الثالث.

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