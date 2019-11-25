متولي يخضع لفحص طبي لتحديد موعد عودته لتدريبات الأهلي

يخضع محمود متولي مدافع الأهلي لفحص طبي بعد عودة الفريق من رحلة تونس التي تبدأ يوم الثلاثاء، لتحديد موعد عودته للملاعب بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية، خاصة وأنه دخل المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

محمود متولي النادي : الأهلي الأهلي

وحرص خالد محمود طبيب الأهلي على عقد جلسة مع اللاعب قبل سفر الفريق إلى الجونة يوم الأحد للاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة كأس السوبر المحلية ضد الزمالك.

ويخضع اللاعب خلال فترة تواجد الفريق في تونس لتدريبات تأهيلية قبل العودة لاستئناف التدريبات على ملعب التتش في الجزيرة خلال الأسبوع المقبل.

وأجرى خالد محمود طبيب الأهلي اتصالا هاتفيا بمحمد محمود وحمدي فتحي ثنائي الفريق الأول للاطمئنان على حالته بعد خضوعه مؤخرا لعمليتي الرباط الصليبي وغضروف الركبة على الترتيب.

وأوضح طبيب الأهلي للموقع الرسمي للنادي أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للثنائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين.

ويواجه الأهلي مضيفه النجم الساحلي ضمن منافسات أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم 29 من الشهر الجاري.

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