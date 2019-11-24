بعد يوم من الفوز بـ كوبا ليبرتادوريس.. فلامنجو يتوج بالدوري البرازيلي

فاز فلامنجو بالدوري البرازيلي 2019، بعد أقل من 24 على تتويجه بكوبا ليبرتادوريس.

فلامنجو استفاد من هزيمة مُطارده بالميراس بهدفين مقابل هدف واحد أمام جريميو، ليحسم رسميا المسابقة المحلية.

رصيد فلامنجو البالغ 81 نقطة سيمكّنه من الاحتفاظ بالصدارة مهما حدث في الجولات الأربعة المتبقية، إذ يمتلك سانتوس، وبالميراس 68 نقطة لكلس منهما في المركز الثاني.

ويعد لقب الدوري هذا هو السابع في تاريخ فلامنجو، والأول من 10 سنوات.

وكان فلامنجو قد حقق إنجازا تاريخيا وفاز بلقب كوبا ليبتاردويس مساء السبت في سيناريو خزعبلي، بانتصاره المثير على ريفر بليت الأرجنتيني 2-1 في الوقت القاتل للمباراة النهائية.

ويقود فلامنجو المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، ويضم الفريق في صفوفه عدة أسماء شهيرة، كحارس المرمى دييجو ألفيش، ورودريجو كايو، وجابرييل باربوسا، ودييجو ريباس، ورافينيا، وجيورجيان دي أراسكيتا، وفيليبي لويس.

وسيكون فلامنجو على موعد مع فرصة تحقيق لقب ثالث في ظرف زمني قصير، إذ سيشارك في كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل.

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