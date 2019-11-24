رسميا - المصري يجدد عقد إيميكا

جدد المصري عقد لاعبه إيزي إيميكا الذي كان مقررا انتهائه الصيف المقبل.

عقد إيميكا الجديد مع المصري يمتد حتى نهاية موسم 2022\2023.

ووقع إيميكا على عقود تجديده في حضور محمد الخولي نائب رئيس المصري، ووائل الخربتاوي مدير أعماله.

إيميكا (26 عاما) يمتلك مباراة دولية واحدة مع منتخب بلاده نيجيريا ترجع إلى عام 2013، وكان في قائمة النسور الخارقة بكأس القارات 2013.

ويلعب إيميكا في صفوف المصري منذ صيف 2018 قادما إليه من النصر للتعدين.

وخاض إيميكا 18 مباراة في الدوري المصري الموسم الماضي، ويعد ركيزة أساسية في تشكيل المدرب إيهاب جلال.

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