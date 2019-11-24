أسامة جلال: رمضان صبحي قائد حقيقي "يهين نفسه في الملعب"

الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 22:27

كتب : FilGoal

أسامة جلال - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

رفع أسامة جلال مدافع إنبي راية التحدي بعد مساهمته في تتويج المنتخب الأولمبي بكأس الأمم الإفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو.

وصرح جلال عبر قناة الأهلي "كأس الأمم كانت خطوة إلى الأولمبياد، ولن نكون ضيف شرف في طوكيو بل ذاهبون للمنافسة على الفوز بميدالية أولمبية".

وانتقل مدافع إنبي للإشادة بزميله في المنتخب الأولمبي، قائلا "رمضان صبحي نجم ولاعب كبير، ولديه خبرات كبيرة اكتسبها مع الأهلي واحترافه بالدوري الإنجليزي ومشاركته في كأس العالم وكأس الأمم مع المنتخب الأول".

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وواصل "رمضان قائد بجد، عندما تراه يهين نفسه في الملعب، فإنه يدفعك لأن تفعل مثله".

وأشار أسامة جلال في ختام تصريحاته "رمضان يجيد التواصل مع باقي اللاعبين ويعرف جيدا متى يتحدث بلهجة حادة ومتى يمتص الأجواء عندما تكون متوترة".

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