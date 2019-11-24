عبر إسلام صلاح قائد فريق المصري عن غضبه الشديد من "حالة التجاهل" التي يمر بها منذ تعرضه للإصابة.

إسلام صلاح أحد أبناء قطاع الناشئين في النادي المصري، ويلعب للفريق الأول منذ موسم 2009/2010، ولكنه يغيب منذ فترة طويلة بسبب إصابة الصليبي ولم يُقيد في قائمة فريقه للموسم الجديد.

وتحدث إسلام صلاح مع FilGoal.com قائلا: "أمر بحالة من التجاهل من مسؤولي المصري".

وأوضح "لا أحد يتواصل معي للاطمئنان على إصابتي ولم يتم صرف مستحقاتي حتى الآن".

وأردف "أزمتي مع النادي هي عدم صرف مستحقات تعاقدي الجديد. جددت لمدة 4 مواسم والنادي لم يوثق عقدي ولم يُقيدني في قائمة الموسم الحالي".

وأضاف "ما ذنبي في عدم توثيق عقدي أو قيدي في قائمة الفريق؟ قمت بواجبي وجددت لبيتي واستعد لأعود إليه بعد اكتمال شفائي من الإصابة".

وأشار "تواصلت هاتفيا مع رئيس المصري ولم يرد على اتصالاتي".

واستدرك "نعم النادي تحمل تكاليف العملية الجراحية، ولكني أنا من تحمل مصاريف الطيران والإقامة. البعض أصيب بنفس إصابتي ولقى معاملة رائعة من أنديتهم".

FilGoal.com تواصل مع المصري للحصول على رد، وهو ما جاء على لسان مصدر فضل عدم ذكر اسمه.

وقال مصدر مسؤول في المصري: "عدم صرف مستحقات إسلام صلاح تأتي بسبب عدم توثيق عقده، مما يجعل النادي تحت طائلة المسائلة القانونية إذا قام بصرف العقد".

وأتم "الحل الأنسب الآن هو صبر اللاعب لحين تحديد موقفه من القيد في شهر يناير المقبل".

طالع أيضا

تعرف على قائمة الزمالك أمام إنبي

لماذا يغيب 5 نجوم عن الزمالك؟

حادث مأساوي مروع في السودان

الاتحاد يواصل التألق في البطولة العربية

المواعيد الجديدة لدوري الأبطال والكونفدرالية