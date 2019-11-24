شدد أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الإسماعيلي على دخول فريقه لقاء الجزيرة الإماراتي دون الاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب بين الفريقين في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الإسماعيلي يواجه الجزيرة الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ 16 من البطولة العربية.

ونجح الإسماعيلي في الانتصار ذهابا بهدفين مقابل لا شيء، ولكن "سندخل المباراة وكأنها المباراة الأولى وليست مباراة الإياب"، وفقا لـ المدرب العام للدراويش.

وقال أدهم السلحدار: "مواجهة الجزيرة صعبة للغاية ولكننا استعدينا بشكل جيد".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "استعدينا لخوض المباراة من خلال خطة متوازنة وركزنا من خلالها على ضرورة نسيان اللاعبين لنتيجة الذهاب".

وواصل "سنلعب المباراة وكأنها المباراة الأولى وهدفنا الانتصار والوصول للدور المقبل من البطولة".

وأكمل حديثه قائلا: "طلبنا من اللاعبين عدم التركيز فيما يتردد حول غيابات عدد كبير من لاعبي المنافس. الجزيرة بمن حضر ونعلم قوة الفريق وشعبيته وما يضم من كفاءات".

وأشار المدرب العام للإسماعيلي "من أجل ذلك اخترنا أفضل العناصر الجاهزة لخوض اللقاء وتم استبعاد أي لاعب لم تكتمل لياقته الفنية والبدنية".

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