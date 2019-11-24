مدرب منتخب مصر الأولمبي يكشف سبب تفضيل مشاركة محمد صبحي في كأس إفريقيا

الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 01:28

كتب : محرر في الجول

محمد صبحي - تتويج مصر الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

كشف أسامة عبد الكريم مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي عن أسباب تفضيل مشاركة محمد صبحي بشكل أساسي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وفاز صبحي بجائزة أفضل حارس في البطولة التي توج بها منتخب مصر بعد الفوز على كوت ديفوار 2-1 في المباراة النهائية.

وقال عبد الكريم لقناة "أون سبورت": "صبحي شارك في عدد مباريات أقل معي من عمر رضوان وعمر صلاح قبل البطولة، ولكن التوقيت هو ما حسم أفضلية محمد صبحي".

أخبار متعلقة

مدافع منتخب مصر: تأثرت بسبب ما فعله رمضان.. وزميله: توقعت تعادل كوت ديفوار مدافع منتخب مصر الأولمبي: استغناء الأهلي عني لم يكن جيدا.. وحلمي الاحتراف ثم العودة أو الزمالك رد قوي من شوقي غريب على سؤال "هل تقبل تدريب المنتخب الأول؟" شوقي غريب يكشف شرط مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو.. ويرد: علاقتي بـ كلوب جيدة

وتابع "صبحي كان الأنسب فنيا وذهنيا وتمتع بثبات انفعالي، وكان الفارق صغيرا جدا في المنافسة الشرسة".

وأشار إلى أن مشاركة صبحي في مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا كبديل لم تلعب دورا في قراره.

وأوضح "صبحي لعب معنا مباراة ودية ضد جنوب إفريقيا وأدى بشكل جيد ومنح أريحية للجهاز الفني".

اقرأ أيضا:

الكشف عن سبب عدم مشاركة صلاح أمام كريستال بالاس

معروف حكما لمباراة الجونة والأهلي.. الصباحي لـ إنبي والزمالك

عبد الحفيظ: راحة لـ عمار وصلاح محسن.. يغيبان عن مباراة الجونة

بالفيديو – عبروا محطة صعبة جديدة.. ليفربول يتخطى كريستال بالاس بسيناريو قاتل

النني يشارك في انتصار بشكتاش على قونيا سبور

حلم طوكيو 2020

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب منتخب مصر الأولمبي يكشف سبب تفضيل مشاركة محمد صبحي في كأس إفريقيا 39 دقيقة | حلم طوكيو 2020
أهداف السبت الكروي - جنون أمريكا الجنوبية في نهائي ليبرتادوريس وريمونتادا الرجاء ضد الوداد 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الأحد 24 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة.. نهائي آسيا والاتحاد في البطولة العربية 47 دقيقة |
مدافع منتخب مصر: تأثرت بسبب ما فعله رمضان.. وزميله: توقعت تعادل كوت ديفوار 49 دقيقة | حلم طوكيو 2020
مؤتمر زيدان: الصافرات على بيل؟ أتمنى عدم تكرارها ساعة | أوروبا
مدافع منتخب مصر الأولمبي: استغناء الأهلي عني لم يكن جيدا.. وحلمي الاحتراف ثم العودة أو الزمالك ساعة | حلم طوكيو 2020

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 2 مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر 3 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين 4 أحمد غانم لـ في الجول: كلام عبد الغني غير عقلاني تماما.. وسأعاتبه بشدة

قد ينال إعجابك