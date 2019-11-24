مدرب منتخب مصر الأولمبي يكشف سبب تفضيل مشاركة محمد صبحي في كأس إفريقيا

كشف أسامة عبد الكريم مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي عن أسباب تفضيل مشاركة محمد صبحي بشكل أساسي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وفاز صبحي بجائزة أفضل حارس في البطولة التي توج بها منتخب مصر بعد الفوز على كوت ديفوار 2-1 في المباراة النهائية.

وقال عبد الكريم لقناة "أون سبورت": "صبحي شارك في عدد مباريات أقل معي من عمر رضوان وعمر صلاح قبل البطولة، ولكن التوقيت هو ما حسم أفضلية محمد صبحي".

وتابع "صبحي كان الأنسب فنيا وذهنيا وتمتع بثبات انفعالي، وكان الفارق صغيرا جدا في المنافسة الشرسة".

وأشار إلى أن مشاركة صبحي في مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا كبديل لم تلعب دورا في قراره.

وأوضح "صبحي لعب معنا مباراة ودية ضد جنوب إفريقيا وأدى بشكل جيد ومنح أريحية للجهاز الفني".

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