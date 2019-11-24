بالفيديو - القرصان باربوسا يسرق الكأس من ريفر بليت.. فلامينجو بطل ليبرتادوريس

الجميع في ملعب مونيمونتال في بيرو يستعد لإطلاق صافرة نهاية المباراة وإعلان تتويج ريفر بليت الأرجنتيني بطلا لكأس كوبا ليبرتادوريس للمرة الثانية على التوالي، لكن ما حدث لم يكن متوقعا.

لأن "كابتن باربوسا" سرق الكأس وهي في طريقها إلى الأرجنتين وذهب بها إلى البرازيل ومنحها لفريق فلامينجو.

جابريال باربوسا.. مهاجم فلامينجو البرازيلي والذي يحمل اسم "كابتن باربوسا" القرصان الشهير في الأفلام والقصص القديمة، سرق الكأس بالفعل من ريفر بليت وسجل هدفين في آخر دقيقتين من المباراة.

ليقود فلامينجو للتتويج بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس بالفوز على ريفر بليت الأرجنتين 2-1 في النهائي، ويذهب بفريقه إلى كأس العالم للأندية.

اللقب هو الثاني في تاريخ فريق فلامينجو البرازيلي بعدما فاز بكأس البطولة مرة واحدة عام 1981.

جاءت المباراة سريعة وحماسية من الجانبين وسيطر ريفر بليت على مجريات اللعب في الشوط الأول وسجل هدف التقدم في الدقيقة 14 بقدم رفائيل بوري.

واستمرت محاولات فلامينجو طوال ما تبقى من المباراة لإحراز هدف التعادل لكنها جميعا فشلت أمام دفاع وحارس مرمى ريفر بليت.

وأصبح الجميع في ملعب مونيمونتال في انتظار صافرة حكم المباراة وإعلان ريفر بليت بطلا للعام الثاني على التوالي لكأس ليبرتادوريس.

وهنا جاء دور جابريال باربوسا الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 89، ثم عاد وسجل هدف الفوز في الدقيقة +91 مستغلا خطأ الدفاع في إبعاد الكرة.

وتعود الكأس من طريقها إلى الأرجنتين وتتجه مع باربوسا وفلامينجو إلى البرازيل.

اللقب هو القاري الأول للمدرب البرتغالي جابريال خيسوس المدير الفني لفلامينجو البرازيلي. بعدما خسر سابقا نهائي الدوري الأوروبي مع بنفيكا عامين متتاليين في 2013 و2014 أمام تشيلسي وإشبيلية.

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