مؤتمر زيدان: الصافرات على بيل؟ أتمنى عدم تكرارها

الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 01:05

كتب : FilGoal

زيدان - جاريث بيل - ريال مدريد

دعم زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، لاعبه جاريث بيل بعد صافرات الاستهجان العنيفة التي تعرض لها.

ريال مدريد قلب تأخره في مباراة مثيرة أمام ريال سوسيداد إلى فوز 3-1 على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 14 للدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وتعرض بيل لهجوم عنيف من جماهير ريال مدريد منذ لحظة دخوله في الدقيقة 66، غضب رافقه في كل لمسة للكرة على خلفية احتفاله المثير للجدل بتأهل ويلز إلى يورو 2020 مع علم كُتب عليه "ويلز، الجولف، مدريد.. بهذا الترتيب".

أخبار متعلقة

بالفيديو - ريال مدريد الشرس يقهر سوسيداد القوي في قمة الجولة بالفيديو - المطاردة تتواصل.. إنتر يتجاوز تورينو بثلاثية ماركا: ريال مدريد لن يعاقب جاريث بيل بيل: أشعر بإثارة أكبر باللعب مع منتخب ويلز عن ريال مدريد

وصرّح زيدان بعد المباراة تعليقا على ما حدث: "لا يوجد ما نفعله بشأن الصافرات، بيل كان مركزا للغاية عندما دخل المباراة".

وأضاف: "يمكن للجميع التعبير عن رأيهم، ولكننا نحتاج دائما جماهيرنا حتى تدعمنا".

وواصل: "باركت لـ بيل بعد المباراة، آمل ألا تتكرر الصافرات خلال الموسم، على الرغم من أننا لن نستطيع السيطرة على الجمهور".

وأكمل: "الصافرات طالت العديد من اللاعبين هنا، وليس بيل فقط".

وتابع: "دائما ما يكون هناك الكثير من الضوضاء في الخارج. بيل يريد أن يكون معنا وقد أدى جيدا اليوم، سنواصل عملنا دون أن يؤثر ما حدث علينا".

هل سيبدأ بيل مواجهة باريس سان جيرمان منتصف الأسبوع؟ زيدان أجاب باقتضاب: "سنرى".

هل يتفهم الصافرات؟ وزيدان راوغ السؤال كذلك: "ليس الأمر أنني لا أفهمها، وإنما حاجتنا إلى جماهيرنا وإلى جاريث أيضا. نحتاج إلى دعم الجماهير مثلما حدث بعد استقبالنا الهدف".

ريال مدريد تلقى إشادة كبيرة من إيمانول ألجواسيل المدير الفني لـ سوسيداد بعد المباراة، وزيدان بدا ممتنا: "أشكر مدرب سوسيداد على كلماته، فريقه لعب بشكل مميز أيضا".

وأشاد بـ مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد المعار إلى سوسيداد: "أوديجارد لعب جيدا أمامنا".

ريال مدريد رفع رصيده إلى 28 في المركز الثاني بالدوري بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر.

اقرأ أيضا:

شوقي غريب يكشف شرط مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو.. ويرد: علاقتي بـ كلوب جيدة

غريب: فوجئت بارتداء اللاعبون الأقنعة قبل النهائي.. وقلت لهم الآن لا بديل عن الفوز

بالفيديو - القرصان باربوسا يسرق الكأس من ريفر بليت.. فلامينجو بطل ليبرتادوريس

بالفيديو - ريال مدريد الشرس يقهر سوسيداد القوي في قمة الجولة

خبر في الجول – أوباما يقترب من الغياب عن الزمالك أمام إنبي

بيل ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب منتخب مصر الأولمبي يكشف سبب تفضيل مشاركة محمد صبحي في كأس إفريقيا 3 ساعة | حلم طوكيو 2020
أهداف السبت الكروي - جنون أمريكا الجنوبية في نهائي ليبرتادوريس وريمونتادا الرجاء ضد الوداد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الأحد 24 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة.. نهائي آسيا والاتحاد في البطولة العربية 3 ساعة |
مدافع منتخب مصر: تأثرت بسبب ما فعله رمضان.. وزميله: توقعت تعادل كوت ديفوار 3 ساعة | حلم طوكيو 2020
مؤتمر زيدان: الصافرات على بيل؟ أتمنى عدم تكرارها 3 ساعة | أوروبا
مدافع منتخب مصر الأولمبي: استغناء الأهلي عني لم يكن جيدا.. وحلمي الاحتراف ثم العودة أو الزمالك 4 ساعة | حلم طوكيو 2020

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 2 مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر 3 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين 4 أحمد غانم لـ في الجول: كلام عبد الغني غير عقلاني تماما.. وسأعاتبه بشدة

قد ينال إعجابك