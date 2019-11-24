مؤتمر زيدان: الصافرات على بيل؟ أتمنى عدم تكرارها

دعم زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، لاعبه جاريث بيل بعد صافرات الاستهجان العنيفة التي تعرض لها.

ريال مدريد قلب تأخره في مباراة مثيرة أمام ريال سوسيداد إلى فوز 3-1 على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 14 للدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وتعرض بيل لهجوم عنيف من جماهير ريال مدريد منذ لحظة دخوله في الدقيقة 66، غضب رافقه في كل لمسة للكرة على خلفية احتفاله المثير للجدل بتأهل ويلز إلى يورو 2020 مع علم كُتب عليه "ويلز، الجولف، مدريد.. بهذا الترتيب".

وصرّح زيدان بعد المباراة تعليقا على ما حدث: "لا يوجد ما نفعله بشأن الصافرات، بيل كان مركزا للغاية عندما دخل المباراة".

وأضاف: "يمكن للجميع التعبير عن رأيهم، ولكننا نحتاج دائما جماهيرنا حتى تدعمنا".

وواصل: "باركت لـ بيل بعد المباراة، آمل ألا تتكرر الصافرات خلال الموسم، على الرغم من أننا لن نستطيع السيطرة على الجمهور".

وأكمل: "الصافرات طالت العديد من اللاعبين هنا، وليس بيل فقط".

وتابع: "دائما ما يكون هناك الكثير من الضوضاء في الخارج. بيل يريد أن يكون معنا وقد أدى جيدا اليوم، سنواصل عملنا دون أن يؤثر ما حدث علينا".



































هل سيبدأ بيل مواجهة باريس سان جيرمان منتصف الأسبوع؟ زيدان أجاب باقتضاب: "سنرى".

هل يتفهم الصافرات؟ وزيدان راوغ السؤال كذلك: "ليس الأمر أنني لا أفهمها، وإنما حاجتنا إلى جماهيرنا وإلى جاريث أيضا. نحتاج إلى دعم الجماهير مثلما حدث بعد استقبالنا الهدف".

ريال مدريد تلقى إشادة كبيرة من إيمانول ألجواسيل المدير الفني لـ سوسيداد بعد المباراة، وزيدان بدا ممتنا: "أشكر مدرب سوسيداد على كلماته، فريقه لعب بشكل مميز أيضا".

وأشاد بـ مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد المعار إلى سوسيداد: "أوديجارد لعب جيدا أمامنا".

ريال مدريد رفع رصيده إلى 28 في المركز الثاني بالدوري بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر.

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