مدافعا منتخب مصر الأولمبي يكشفان أصعب مباراة في طريق التتويج

الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 00:13

كتب : محرر في الجول

أحمد رمضان بيكام - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

تحدث أحمد رمضان "بيكام" مدافع منتخب مصر الأولمبي عن طريق التتويج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتوج الفراعنة بالبطولة لأول مرة في تاريخ منتخب مصر الأولمبي بالفوز على كوت ديفوار 2-1.

وقال بيكام لقناة "أون سبورت": "مباراة مالي كانت أصعب مباراة لأنها كانت مباراة الافتتاح".

أخبار متعلقة

غريب يكشف حديثه مع عبد السلام عقب خطأ غانا: العب ولا تخف.. سيسبونني أنا إذا خسرنا غريب يكشف تعليماته قبل الوقت الإضافي في النهائي: تذكرت سيناريو الكبار أمام جنوب إفريقيا غريب يرد على منتقديه: تأهلت للأولمبياد في نفس يوم إقالتي من المنتخب الأول المصري يكافئ كريم العراقي بطل إفريقيا بـ 50 ألف جنيه وحفل تكريم

وأوضح "منتخب مالي فريق قوي بصرف النظر عن النتائج ومن أقوى الفرق التي واجهناها في البطولة".

ثم أضاف "أما أصعب منافس فكان منتخب كوت ديفوار الذي كان أقوى فريق في البطولة بعد مصر".

وواصل "لم نبدأ في مباراة مالي بالشكل الذي انتظره الجمهور، ولكننا أدينا بشكل جيد في المباراة الثانية ضد غانا بشكل جعل الجمهور يشعر بأننا قادرون على التتويج".

وقال زميله أسامة جلال "كنا واثقين من قدرتنا على تحقيق إنجاز، وفكرنا في البطولة خطوة بخطوة".

وأتم "هدفنا الأول كان عبور المجموعة الصعبة ثم التأهل للأولمبياد قبل التفكير في التتويج بالبطولة".

اقرأ أيضا:

الكشف عن سبب عدم مشاركة صلاح أمام كريستال بالاس

معروف حكما لمباراة الجونة والأهلي.. الصباحي لـ إنبي والزمالك

عبد الحفيظ: راحة لـ عمار وصلاح محسن.. يغيبان عن مباراة الجونة

بالفيديو – عبروا محطة صعبة جديدة.. ليفربول يتخطى كريستال بالاس بسيناريو قاتل

النني يشارك في انتصار بشكتاش على قونيا سبور

منتخب مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدافع منتخب مصر الأولمبي: استغناء الأهلي عني لم يكن جيدا.. وحلمي الاحتراف ثم العودة أو الزمالك 5 دقيقة | حلم طوكيو 2020
رد قوي من شوقي غريب على سؤال "هل تقبل تدريب المنتخب الأول؟" 9 دقيقة | حلم طوكيو 2020
شوقي غريب يكشف شرط مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو.. ويرد: علاقتي بـ كلوب جيدة 25 دقيقة | المحترفون
غريب: فوجئت بارتداء اللاعبون الأقنعة قبل النهائي.. وقلت لهم الآن لا بديل عن الفوز 27 دقيقة | حلم طوكيو 2020
بالفيديو - القرصان باربوسا يسرق الكأس من ريفر بليت.. فلامينجو بطل ليبرتادوريس 39 دقيقة | أمريكا
مدافعا منتخب مصر الأولمبي يكشفان أصعب مباراة في طريق التتويج 43 دقيقة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 2 مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر 3 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين 4 أحمد غانم لـ في الجول: كلام عبد الغني غير عقلاني تماما.. وسأعاتبه بشدة

قد ينال إعجابك