مدافعا منتخب مصر الأولمبي يكشفان أصعب مباراة في طريق التتويج

تحدث أحمد رمضان "بيكام" مدافع منتخب مصر الأولمبي عن طريق التتويج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتوج الفراعنة بالبطولة لأول مرة في تاريخ منتخب مصر الأولمبي بالفوز على كوت ديفوار 2-1.

وقال بيكام لقناة "أون سبورت": "مباراة مالي كانت أصعب مباراة لأنها كانت مباراة الافتتاح".

وأوضح "منتخب مالي فريق قوي بصرف النظر عن النتائج ومن أقوى الفرق التي واجهناها في البطولة".

ثم أضاف "أما أصعب منافس فكان منتخب كوت ديفوار الذي كان أقوى فريق في البطولة بعد مصر".

وواصل "لم نبدأ في مباراة مالي بالشكل الذي انتظره الجمهور، ولكننا أدينا بشكل جيد في المباراة الثانية ضد غانا بشكل جعل الجمهور يشعر بأننا قادرون على التتويج".

وقال زميله أسامة جلال "كنا واثقين من قدرتنا على تحقيق إنجاز، وفكرنا في البطولة خطوة بخطوة".

وأتم "هدفنا الأول كان عبور المجموعة الصعبة ثم التأهل للأولمبياد قبل التفكير في التتويج بالبطولة".































































































































































































































































































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