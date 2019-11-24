غريب يكشف حديثه مع عبد السلام عقب خطأ غانا: العب ولا تخف.. سيسبونني أنا إذا خسرنا

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تفاصيل حديثه مع محمد عبد السلام والخطأ الذي أدى لهدف لمصلحة غانا.

وقال شوقي غريب في تصريحات لبرنامج (الحكاية): "في الاستراحة بين شوطي كل لقاء، دائما ما أمنح اللاعبين قرابة 5 دقائق بمفردهم، حتى يتصالحون إذا حدثت بينهم مشادة مثلا أو يحفزون أنفسهم وهكذا".

وأضاف "في تلك المباراة تركتهم وذهبت لأداء صلاتي. وتأخرت قليلا في العودة، فعدت لأجد أحد المنظمين يخبرني بأننا تلقينا هدفا".

غريب واصل "دخلت الملعب، فوجدت جميع من على دكة البدلاء يرفض الرد علي. قلت لهم ما الذي حدث، ردوا سريعا. فقالوا بأن محمد عبد السلام مرر الكرة بالخطأ وغانا سجلت الهدف الثاني".

هنا انتقل غريب لحواره مع عبد السلام، فقال "أحضرته وقلت له ما الذي حدث، لا تحزن. العب وسنفوز باللقاء".

وأتم "قلت له حتى لو خسرنا، فالجماهير ستسبني أنا وليس أنت. العب ولا تبالي".

منتخب مصر حول تأخره في هذا اللقاء من هدفين مقابل هدف، إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتوج منتخب مصر الأولمبي بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.

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