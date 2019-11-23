بالفيديو - المطاردة تتواصل.. إنتر يتجاوز تورينو بثلاثية

واصل إنتر ميلان مطاردة يوفنتوس في الدوري الإيطالي محققا فوزه الرابع على التوالي بالمسابقة.

وتجاوز النيراتزوري مضيفه تورينو بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة 13 من الكالتشيو.

أهداف الأفاعي سجلها لاوتارو مارتينيز وستيفن دي فري وروميلو لوكاكو.

ليرتفع رصيد إنتر إلى 34 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر، فيما توقف رصيد تورينو عند 14 نقطة في المركز الـ11.

وافتتح الأرجنتيني مارتينيز التسجيل مبكرا مع الدقيقة 12 مستغلا رأسية من ماتياس فيتشينو وضعته في مواجهة المرمى ليودعها الشباك دون عناء.

ويبدو أن لاوتارو يكون في قمة تركيزه مع الدقائق الأولى إذ سجل 8 أهداف من إجمالي 9 هذا الموسم في أول 30 دقيقة.

ومع الدقيقة 32 أضاف المدافع دي فري ثاني أهداف رجال المدرب أنطونيو كونتي من عرضية من الجانب الأيمن تحرك لها في ظهر الدفاع وسدد بباطن قدمه.

انتهى الشوط الأول على تلك النتيجة قبل أن يسجل لوكاكو ثالث الأهداف مع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 55 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

البلجيكي وصل إلى 10 أهداف بالدوري في أول مواسمه مع إنتر ليتساوى مع ستيفانو نييرس الذي كان آخر من سجل نفس عدد الأهداف فأكثر خلال أول مواسمه.. كان ذلك في موسم 1948/49.

اقرأ أيضا:

الكشف عن سبب عدم مشاركة صلاح أمام كريستال بالاس

معروف حكما لمباراة الجونة والأهلي.. الصباحي لـ إنبي والزمالك

عبد الحفيظ: راحة لـ عمار وصلاح محسن.. يغيبان عن مباراة الجونة

بالفيديو – عبروا محطة صعبة جديدة.. ليفربول يتخطى كريستال بالاس بسيناريو قاتل

النني يشارك في انتصار بشكتاش على قونيا سبور