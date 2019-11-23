غريب يكشف تعليماته قبل الوقت الإضافي في النهائي: تذكرت سيناريو الكبار أمام جنوب إفريقيا

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن توجيهاته للاعبين قبل الوقت الإضافي لمباراة كوت ديفوار بنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وقال شوقي غريب في تصريحات لبرنامج (الحكاية): "قبل تلقي هدف التعادل من كوت ديفوار، كنت أستعد لإجراء تبديل. وكنت أعلم أننا سنملك أربعة تبديلات في حالة اللجوء للوقت الإضافي".

وأضاف "كنت ألاحظ تركيزهم على الجهة اليسرى من بداية اللقاء، والتي يلعب فيها رمضان صبحي، ومن تلك المنطقة أحرزوا الهدف بالفعل".

غريب استكمل "لذلك سجل كريم العراقي الهدف، لأننا نقلنا هجماتنا للجهة الأخرى".

مدرب المنتخب الأولمبي أتبع "كنت أنوي إشراك محمود الجزاء وأحمد ياسر ريان بدلا من عبد الرحمن مجدي وعمار حمدي، وهذا ما فعلته بالعفل بعد ذلك".

غريب استرسل "في الدقيقة الـ90 بعد تلقي هدف التعادل، أحضرت رمضان صبحي وأخبرته أنني أريد قتل اللعب للوصول للوقت الإضافي".

وأتم "وقتها خطر في بالي سيناريو لقاء جنوب إفريقيا مع المنتخب الأول. دفعنا بالمهاجمين لإنهاء المباراة في وقتها الأصلي لكننا تلقينا هدفا قاتلا. وقبل الوقت الإضافي أخبرتهم بأننا لم نتعرض للخطورة إلا من الكرات الثابتة، لذلك لابد أن نقلل من منحهم الكرات الثابتة القريبة من منطقة الجزاء".

وتوج منتخب مصر الأولمبي بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.

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