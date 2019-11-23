غريب يرد على منتقديه: تأهلت للأولمبياد في نفس يوم إقالتي من المنتخب الأول

رد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على الانتقادات التي طالته قبل بداية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

غريب قاد المنتخب الأولمبي للوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020، وتحقيق بطولة إفريقيا لأول مرة في تاريخ الفراعنة.

ومدرب المنتخب الأول الأسبق لم ينس ما حدث معه منذ 2014 عندما فشل في الوصول إلى بطولة أمم إفريقيا وواجه هجوما لاذعا.

وقال لبرنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر": "الناس تناست أن 80% من إنجازات الكرة المصرية شاركت فيها كلاعب ومدرب".

وأوضح "كنت مدربا في مونديال الناشئين 97 وتوجت ببرونزية كأس العالم للشباب 2001، ومساعد مدرب في 3 بطولات إفريقيا (مع حسن شحاتة)".

وأشار إلى مفارقة "مباراة جنوب إفريقيا بنصف النهائي (فازت مصر 3-0 وتأهلت للأولمبياد) كانت في نفس يوم مواجهة تونس مع المنتخب الأول في 2014 بتصفيات إفريقيا يوم 19 نوفمبر. في هذا اليوم قلت: يا رب لو كنت تعبت امنحني حقي".

وتابع "بعد الخسارة من تونس واجهت تصرفات غير مقبولة، إذ قالوا وقتها (في إشارة لمسؤولين باتحاد الكرة آنذاك) إنه إن انتظروا يوما واحدا فإنه سيحق لي الحصول على شرط جزائي ولذا عجّلوا بالقرار. هل يمكن أن آخذ أموال من بيتي؟! اتحاد الكرة هو بيتنا الأول".

وأكمل "كذلك لمّح البعض إلى أن التعاقد معي كمدرب للمنتخب الأولمبي كان مجاملة من هاني أبو ريدة (رئيس الاتحاد السابق) الذي اعتبره أخي وأبي وصديقي".

وتحدث غريب عن أن إنجاز الأولمبي كان نتاج تخطيط لفترة طويلة، ومباريات ودية قوية، ومساندة من الأندية التي ترفض أي استدعاء للاعبيها.































































































































































































































































































منتخب مصر الأولمبي بات بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة للمرة الأولى في تاريخ مصر بعد الفوز على كوت ديفوار في النهائي.

بطولة هي الأولى لمنتخبات مصر بمختلف فئاتها العمرية منذ عام 2013 حين توج منتخب الشباب بلقب أمم إفريقيا، والأول على أرض مصر منذ التتويج بكأس الأمم الإفريقية للكبار عام 2006 على حساب كوت ديفوار أيضا.

البطولة تعني أيضا إكمال مصر لسلسلة الفوز بطل بطولات أمم إفريقيا بمختلف الأعمار السنية.

مع قدوم الـ22 من شهر يوليو المقبل وانطلاق منافسات كرة القدم في الأولمبياد ستنير شمس مصر سماء العاصمة اليابانية طوكيو.

وتأهل منتخب مصر بذلك لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه في نسختها الثالثة بعد نسختي 2011 و2015.

وضمن منتخب مصر تأهله للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه وهو رقم تاريخي لم يصل إليه أي منتخب في إفريقيا أبدا إذ أن أقرب منتخب للفراعنة هو غانا الذي تأهل ست مرات فقط.

وسيكون ذلك التأهل للأولمبياد الأول للفراعنة منذ أولمبياد لندن 2012.

وأفضل مركز حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد هو الرابع في أولمبياد طوكيو كذلك والتي أقيمت في عام 1964.

هذا بالإضافة لتحقق نفس الإنجاز في أولمبياد أمستردام 1928.

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