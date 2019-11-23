بالفيديو - إثارة مجنونة و8 أهداف.. الرجاء يعود من بعيد ليقتل الوداد في آخر الثواني

كانت النتيجة 4-1 لصالح الوداد وبدا أن الانتصار والتأهل محسومان، لكن عودة مجنونة من بعيد منحت الرجاء التعادل، وتأهلت به إلى الدور التالي في دربي كازابلانكا.

الرجاء تعادل مع الوداد 4-4 في إياب دور الـ16 من البطولة العربية (كأس محمد السادس) ليظفر ببطاقة العبور إلى ربع النهائي بعد التعادل ذهابا 1-1 على أرض النسور الخضراء.

ملعب محمد الخامس كان شاهدا على الإثارة الكبيرة والأهداف الغزيرة تحت صافرة الحكم المصري محمود البنا، والذي تبارى فيه جماهير الفريقين باستعراض دخلاتها الرائعة.

قبل أن يتحول مدرج "الماجانا" الخاص بجماهير الرجاء إلى مسرح احتفالي عقب خطف الفوز من الغريم الأبدي، في مباراة ربما لن تتكرر كثيرا بينهما.

وكالعادة بدأت المباراة بدخلات رائعة من جماهير الفريقين.

متعة داخل الملعب بـ 8 أهداف وريمونتادا رائعة وأيضا داخل المدرجات.. إليكم أبرز صور إبداع جماهير الوداد والرجاء 🔥 pic.twitter.com/uHg8t4mS6R — FilGoal (@FilGoal) November 23, 2019

محمد ناهيري تقدم أولا للوداد بشكل مبكر مع الدقيقة 12 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول على تلك النتيجة.. ومع الشوط الثاني كان الوضع مختلفا تماما.

محسن متولي سجل التعادل في الدقيقة 49 من ركلة جزاء كذلك ليتساوى الفريقان في نتيجة الذهاب، لكن انتفاضة من "الواك" أسفرت عن 3 أهداف متتالية.

أيمن الحسوني في الدقيقة 56، ثم هدف ثالث مع أيوب الكعبي بعدها بدقيقتين فقط قبل أن يقتل -أو ما بدا كذلك- بديع أووك الفريق الأخضر في الدقيقة 73.

ربع ساعة متبقية والأمور هادئة وفي صالح "وداد الأمة" لكن بعد دقيقتين فقط من هدف أووك نجح حميد أحداد لاعب الزمالك المعار للرجاء في تقليص الفارق.

وركلة جزاء جديدة للنسور أشعلت المدرجات وكالعادة انبرى لها محسن متولي ليسكنها الشباك في الدقيقة 88، وتصبح الدقائق التالية على أحر من الجمر.

ومحاولات الضيوف المتتالية نتج عنها الهدف القاتل.. بين مالانجو نجيتا ارتقى لركلة حرة ووضعها قوية برأسه في شباك أحمد التاكناوتي وسط انفجار رهيب في الجانب الأيمن من الملعب.

"شكرا للرجاء والوداد والدربي البيضاوي.. من المباريات التي ستكون في مكتبتي وفي الرف الأول" هكذا قال المعلق فارس عوض عن اللقاء.

"إنه رجاء الشعب الذي لا يستسلم" شاهد لحظة صافرة النهاية وكيف كانت الأجواء المشتعلة في مركب محمد الخامس#الوداد_الرجاء #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Nfrl9l2TMC — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 23, 2019

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