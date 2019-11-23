بالفيديو - خطأ قاتل من راموس يطعن ريال مدريد بعد 110 ثانية

تسبب سيرخيو راموس قائد ريال مدريد في تأخر فريقه مبكرا أمام ريال سوسيداد.

110 ثانية كانت كل ما احتاج ويليان جوزيه حتى هز شباك فريقه الأسبق.

راموس أخطأ في التمرير نحو حارس مرماه تيبو كورتوا، ليستغل البرازيلي جوزيه الخطأ ويخطف الكرة ويراوغ البلجيكي ويسجل في الشباك الخالية.

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ولعب جوزيه لمدة نصف موسم في ريال مدريد عام 2014 ضمن صفوف الفريق الرديف.

ويعد هذا الهدف هو الرابع لـ جوزيه في شباك ريال مدريد.

هذا الهدف أوقف سلسلة الشباك النظيفة لـ كورتوا مع ريال مدريد، والتي وصلت إلى 535 دقيقة متتالية منذ الهدف الذي هز شباكه أمام مايوركا.

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