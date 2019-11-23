بالفيديو - منافس الأهلي.. الهلال يخسر دربي أم درمان أمام المريخ بعد أحداث مؤسفة

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 22:05

كتب : محمد عبد العظيم

أحداث الشغب في دربي أم درمان

حسم نادي المريخ، دربي السودان لصالحه بعد الفوز على الهلال في قمة الجولة العاشرة من الدوري السوداني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي لعبت في استاد الهلال.

وتقدم المريخ بالهدف الأول عن طريق رمضان عجب من ركلة جزاء في الدقيقة 20 لكن استطاع الهلال أن يعادل النتيجة في الدقيقة الـ36 من ركلة جزاء أخرى عن طريق أطهر الطاهر.

وشهد الشوط الثاني أحداث مثيرة بعد نجاح رمضان عجب في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه المريخ في الدقيقة الـ85، لتتوقف المباراة بسبب اعتراض جماهير الهلال على لاعبي الفريق وتبدأ الجماهير بقذف اللاعبين بالحجارة.

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توقفت المباراة لبعض الدقائق لتعود الإثارة مجددًا بعد طرد عبد اللطيف بوي لاعب الهلال في الوقت بدل الضائع ليحاول جماهير الهلال اقتحام الملعب اعتراضا على قرار الحكم ليتدخل الأمن ويطلق الغاز لتفريق الجماهير.

وخلال تلك الأحداث، تعرض لاعب فريق المريخ محمد الرشيد للإصابة على إثر حجارة تلقاها من جماهير الهلال لتتوقف المباراة عند الدقيقة الـ95.

وبهذا الفوز يرفع المريخ رصيده للنقطة الـ17 في المركز الثالث ولديه مباراتين مؤجلتين، فيما توقف رصيد الهلال عند النقطة الـ19 في الصدارة وقد لعب الهلال جميع مبارياته.

ويتواجد الهلال رفقة الأهلي، ضمن فرق المجموعة الثانية بجانب فريقي النجم الساحلي وبلاتينيوم الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.

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