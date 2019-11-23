المصري يكافئ كريم العراقي بطل إفريقيا بـ 50 ألف جنيه وحفل تكريم

قررت إدارة المصري مكافأة لاعبها كريم العراقي، بعد مساهمته في تتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما 2019 والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية.

المصري سيمنح العراقي مبلغ 50 ألف جنيه مكافأة تحفيزية، كما سيتم إقامة حفل تكريمي له.

بالإضافة إلى تعديل عقده ليتناسب مع مستواه مع الفريق ومنتخب مصر الأولمبي.

وسجل العراقي هدف مصر الأول في الفوز على كوت ديفوار بنهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ويعد العراقي من ناشئي المصري، وكان ركيزة أساسية في تشكيل شوقي غريب خلال البطولة الإفريقية.

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