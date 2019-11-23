بالفيديو – أتليتكو يواصل فشله أمام الصاعدين ويكتفي بنقطة من أرض غرناطة

تعثر أتليتكو مدريد واكتفى بالتعادل 1-1 على أرض غرناطة في ملعب نويفو لو كارمينيس بالجولة 14 من الدوري الإسباني.

رينان لودي تقدّم لـ أتليتكو مدريد، قبل أن يتعادل خيرمان سانشيز في ظرف 7 دقائق.

ليكتفي أتليتكو برفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف.

كما رفع غرناطة رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس.

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وتواصلت معاناة أتليتكو مدريد أمام الفرق الصاعدة، إذ لم يحقق أي فوز في 16 مباراة متتالية أمام فرق قادمة من القسم الثاني.

الفوز الأخير لـ أتليتكو على فريق صاعد يعود إلى الانتصار على سبورتنج خيخون في مارس 2016.

كما عجز غرناطة عن الفوز على أتليتكو تحت قيادة دييجو سيموني، إذ تعادل مرتين وتلقى 10 هزائم أمامه.

أتليتكو انتظر حتى الدقيقة 60 ليفتتح التسجيل بواسطة البرازيلي لودي بعد تمريرة المكسيكي هيكتور هيريرا.

لودي سجل أول أهدافه في مسيرته مع أتليتكو، لكن فريقه لن يهنأ به كثيرا.

الدقيقة 67 شهدت التعادل السريع لأصحاب الأرض برأسية المدافع خيرمان بعد ركلة ركنية نفذها آنخل مونتورو.

لتهتز شباك يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد للمباراة الخامسة على التوالي، وبذلك يعادل أسوأ سلسلة له مع الروخيبلانكوس.

أتليتكو فرّط في فرصة تجاوز ريال مدريد مؤقتا، وبات بعيدا عن الصدارة بـ 3 نقاط.

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