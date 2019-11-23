النني أساسي مع بشكتاش أمام قونيا سبور

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 18:03

كتب : FilGoal

محمد النني - بيشكتاش

حافظ الدولي المصري محمد النني على تواجده في التشكيل الأساسي لبشكتاش بمسابقة الدوري للمباراة الخامسة على التوالي.

محمد النني

النادي : بشكتاش

بشكتاش

ويلتقي بشكتاش مع قونيا سبور ضمن مباريات الجولة 12 من المسابقة المحلية.

والنني حضر في وسط الملعب بعدما شارك في الأربع جولات الماضية أمام أنقرة غوجو وجالاتا سراي وأنطاليا سبور ودينزلي سبور، عقب عودته من إيقاف لـ3 مباريات بسبب بطاقة حمراء.

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وإجمالا لعب صاحب الـ27 عاما 9 مباريات مع فريقه التركي منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري قادما من أرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وجاء تشكيل بشكتاش كالآتي.

ويحتل الفريق التركي المركز الثامن برصيد 18 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر بلدية إسطنبول.

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