مؤتمر أجيري: أنا مستشيط غضبا.. أتحمل مسؤولية هدفي برشلونة

أبدى خافيير أجيري مدرب ليجانيس إحباطه بعد هزيمته أمام برشلونة، ولكنه لم يخف فخره بلاعبيه.

ليجانيس فرّط في تقدمه أمام برشلونة وخسر 1-2 على ملعب بوتاركي بالجولة 14 للدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وصرّح أجيري في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "أتحمل مسؤولية هدفي برشلونة، يجب أن أحسّن من أداء فريقي في الركلات الثابتة"

وأكمل المدرب السابق لمنتخب مصر: "نشعر بالفخر لما قدمناه اليوم، لقد سددنا 9 كرات على مرمى برشلونة، ولكنه رقم لا يهم لأننا خسرنا في النهاية 1-2".

هل ازداد ألمه للخسارة أمام برشلونة "سيئ"؟ أجيري يجيب: "الألم يكون حليفك دوما عندما تخسر، سواء أمام برشلونة سيئ –وهو أمر لا أتفق معه-، أو أمام ريال سوسيداد جيد. هذا لا يهم".

وأكمل: "نحن متألمون لخسارتنا أمام برشلونة، ركلتان ثابتتان.. وهدفان! فريقي متألم".

وخصص أجيري إشادة خاصة للاعبه المغربي يوسف النصيري صاحب هدف فريقه: "النصيري لاعب عظيم ويافع، كان رائعا اليوم وسلوكه كان مميزا في الملعب".

وأضاف: "لقد سجل هدفا رائعا، إنه هدف الجولة، وقد سجله في شباك برشلونة وليس ساكاتشيسباس (فريق أرجنتيني مغمور)".

واعترف أجيري أن التوقف الدولي قد أجهد بعض لاعبيه: "نيجيريا لعبت في بوروندي، هذه رحلة طويلة للغاية وأثرت على كينيث أوميرو وكانت سببا في إصابته".

ونفى أجيري أن يكون ليجانيس قد فقد الأمل في البقاء: "لدي خبرة 12 عاما في الملاعب الإسبانية، ولم أر فريقا قد هبط بشهر نوفمبر من قبل. نمتلك عددا قليلا من النقاط، ولكن لم ينته أي شيء بعد، برشلونة لم يفز بالدوري بعد. فريقي سيقاتل، أنا مؤمن بهم".

وعن مشاعره بعد الهزيمة: "أنا مستشيط غضبا".

وأتم مؤجلا الحديث عن سوق الانتقالات الشتوية: "لا أعرف ما سيحدث في سوق الانتقالات، لدي 28 لاعبا و3 مصابين. عندما وصلت هنا سألت اللاعبين من يريد المغادرة؟ ولم أجد أحدا خرج من الباب".

رصيد ليجانيس تجمّد عند 6 نقاط في المركز الأخير، فيما رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة.

وتجرّع أجيري خسارته الأولى مع الفريق المدريدي، بعد أن تعادل في المباراة الأولى 1-1 على أرض ريال سوسيداد.

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