مران الأهلي - جلسة بين الخطيب واللاعبين.. وتأهيل رمضان وعمار

حرص محمود الخطيب رئيس الأهلي على حضور مران فريقه اليوم السبت قبل عودة الفريق لاستئناف مبارياته في الدوري المصري.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وعقد الخطيب جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران لدعمهم والتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة.

على جانب آخر انتظم صلاح محسن مهاجم المنتخب الأولمبي في المران بشكل طبيعي بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

كذلك خضع ثنائي المنتخب الأولمبي رمضان صبحي وعمار حمدي للتأهيل بعد مشاركته في فوز مصر ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وواصل محمود متولي مدافع الفريق التدريبات التأهيلية للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية تمهيدا لعودته مرة أخرى للتدريبات الجماعية.

ويلعب الأهلي ضد الجونة يوم الإثنين المقبل في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ثم يطير إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

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