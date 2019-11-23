مؤتمر فالفيردي: ليس فوزا عظيما.. الرياح ضايقتنا

اعترف إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، أن الفوز الذي تحقق على ليجانيس لم يكن مبهرا.

برشلونة قلب تأخره أمام مضيفه ليجانيس إلى فوز صعب بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 14 للدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وصرّح فالفيردي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "إنه فوز مهم للغاية، لأن المباراة ساءت للغاية علينا، الملعب كان سيئا، مع وجود الكثير من الرياح، وليجانيس كان متراجعا كثيرا. لا أريد اختلاق الأعذار، لكن هذه الأمور أثرت علينا. أعرف أن المباراة لم تكن رائعة، ولكننا سعداء".

وعن لقطة الهدف الثاني التي شهدت ارتباكا بين طاقم التحكيم: "رأيت الحكم المساعد يرفع رايته واعتقدت أنها تسلل، لكن سريعا شاهدت ميسي وسواريز يتحدثان إلى الحكم ويخبرانه أن الكرة عائدة من المدافع".

وعن تسجيل الهدفين من مواقف ثابتة: "الاختراق كان صعبا للغاية، وقد أدركت أن عودتنا للمباراة ستكون عبر الركلات الثابتة أو افتكاك مبكر للكرة".

وأتم: "أعترف أنها لم تكن مباراة عظيمة، لكن أحيانا عليك فقط الفوز حتى تظفر باللقب".

برشلونة رفع رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة، فيما تجمّد رصيد ليجانيس عند 6 نقاط في قاع الجدول.

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