مؤتمر فالفيردي: ليس فوزا عظيما.. الرياح ضايقتنا

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 17:24

كتب : FilGoal

فالفيردي - مؤتمر ليجانيس

اعترف إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، أن الفوز الذي تحقق على ليجانيس لم يكن مبهرا.

برشلونة قلب تأخره أمام مضيفه ليجانيس إلى فوز صعب بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 14 للدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وصرّح فالفيردي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "إنه فوز مهم للغاية، لأن المباراة ساءت للغاية علينا، الملعب كان سيئا، مع وجود الكثير من الرياح، وليجانيس كان متراجعا كثيرا. لا أريد اختلاق الأعذار، لكن هذه الأمور أثرت علينا. أعرف أن المباراة لم تكن رائعة، ولكننا سعداء".

أخبار متعلقة

بالفيديو - ريمونتادا برشلونة تحبط صحوة أجيري تشكيل برشلونة - ظهور سنغالي أول وهجوم كامل العدد أمام ليجانيس جوارديولا: لماذا يعتقد الناس أني لست سعيدا في سيتي؟ مورينيو: ممتن بوجودي مع ليفي.. الأندية تخافه

وعن لقطة الهدف الثاني التي شهدت ارتباكا بين طاقم التحكيم: "رأيت الحكم المساعد يرفع رايته واعتقدت أنها تسلل، لكن سريعا شاهدت ميسي وسواريز يتحدثان إلى الحكم ويخبرانه أن الكرة عائدة من المدافع".

وعن تسجيل الهدفين من مواقف ثابتة: "الاختراق كان صعبا للغاية، وقد أدركت أن عودتنا للمباراة ستكون عبر الركلات الثابتة أو افتكاك مبكر للكرة".

وأتم: "أعترف أنها لم تكن مباراة عظيمة، لكن أحيانا عليك فقط الفوز حتى تظفر باللقب".

برشلونة رفع رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة، فيما تجمّد رصيد ليجانيس عند 6 نقاط في قاع الجدول.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - بداية مثالية وقفز 9 مراكز.. مورينيو يقود توتنام للفوز وينجو من عودة وست هام

بالفيديو - ريمونتادا برشلونة تحبط صحوة أجيري

الأهلي: أجايي وديانج جاهزان للجونة.. وثلاثي المنتخب الأولمبي ينضم لمران السبت

مسلسل التعادلات يتواصل.. نقطة لـ طنطا ومثلها لـ طلائع الجيش

كلوب مستنكرا: هل طلب مدرب مصر مشاركة صلاح في الأولمبياد؟

فالفيردي برشلونة ليجانيس الدوري الإسباني في إسبانيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

غريب يرد على منتقديه: تأهلت للأولمبياد في نفس يوم إقالتي من المنتخب الأول 9 دقيقة | حلم طوكيو 2020
خبر في الجول – أوباما يقترب من الغياب عن الزمالك أمام إنبي 46 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: إصابة أجويرو لا تبدو جيدة 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالفيديو - إثارة مجنونة و8 أهداف.. الرجاء يعود من بعيد ليقتل الوداد في آخر الثواني ساعة |
بالفيديو - خطأ قاتل من راموس يطعن ريال مدريد بعد 110 ثانية ساعة | أوروبا
بالفيديو - منافس الأهلي.. الهلال يخسر دربي أم درمان أمام المريخ بعد أحداث مؤسفة ساعة | الوطن العربي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 2 مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر 3 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين 4 أحمد غانم لـ في الجول: كلام عبد الغني غير عقلاني تماما.. وسأعاتبه بشدة

قد ينال إعجابك