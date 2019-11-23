تشكيل برشلونة - ظهور سنغالي أول وهجوم كامل العدد أمام ليجانيس

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 13:07

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة

يعوض السنغالي موسى واجي غيابات دفاع برشلونة ويظهر للمرة الأولى في الموسم الجاري بقميص الفريق الكتالوني أثناء مواجهة ليجانيس في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

يعاني برشلونة من عديد الغيابات في الخط الدفاعي، يغيب كليمون لونجليه ونيلسون سيميدو وجوردي ألبا بسبب الإصابة وسيرجي روبرتو بسبب الإيقاف.

لتسنح الفرصة للسنغالي البالغ 21 عاما للمشاركة في المباراة الرابعة مع برشلونة منذ انضمامه للفريق الكتالوني.

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ويظهر الإسباني جونيور فيربو في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب ألبا مشاركا في المباراة السادسة الموسم الحالي.

ويدخل برشلونة برباعي هجومي ويشارك ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي.

وجاء تشكيل البلاوجرانا كالآتي أمام كتيبة خافيير أجيري:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

الدفاع: موسى واجي – جيرار بيكيه – صامويل أومتيتي – جونيور فيربو.

الوسط: فرينيكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس

الهجوم: عثمان ديميبلي – ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان.

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