حازم إمام: مُعجب بردود فعل رمضان في الملعب.. وهذا الفريق علامة جديدة للكرة المصرية

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 11:20

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

أثني حازم إمام نجم الزمالك ومصر السابق على لاعبي المنتخب الأولمبي عقب التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما لأول مرة.

وقال عبر قناة تايم سبورتس: "أبارك لكل اللاعبين والجهاز الفني بعد مجهود جبار".

وتابع "كنت أعلم أن رمضان صبحي يريد إثبات أحقية تواجده في المنتخب الأول، أعجبتني ردود أفعاله في الملعب".

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وواصل الإشادة بقائد المنتخب الأولمبي: "أثبت أنه وصل لمرحلة هائلة بدنيا، لم يتراجع مردوده البدني على مدار 5 مباريات في البطولة".

وأتم "نُحيي من لم يشارك في المباريات لأنهم كانوا داعمين لزملائهم، هذا الفريق علامة جديدة للكرة المصرية ويكون امتدادا للمنتخب الأول".

وحصد رمضان صبحي جائزة أفضل لاعب في البطولة بعدما سجل 3 أهداف وصنع 2، وأصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل في نسختين مختلفتين.

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