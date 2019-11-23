هاني رمزي مثنيا على شوقي غريب: هدف العراقي نتيجة أفكاره

أشاد هاني رمزي نجم منتخب مصر السابق بأفكار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23.

المنتخب الوطني الأولمبي حقق الفوز باللقب لأول مرة في تاريخه بعدما ضمّن مقعده في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال رمزي عقب تتويج مصر باللقب في قناة تايم سبورتس: "المنتخب الأولمبي مر بكل السيناريوهات الصعبة في هذه البطولة مثل تقلب النتيجة أكثر من مرة أمام غانا ثم سيناريو لقاء كوت ديفوار، وأثبت أن لديه رد فعل بعد اهتزاز شباكه، فهو فريق لا يهمد".

وأضاف "هناك أكثر من لاعب يجيد إحراز الأهداف، الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب يستحق التحية على اللياقة البدنية وقوة الفريق في السرعات والاحتكاكات البدنية".

وتابع المدير الفني للمنتخب الأولمبي في أولمبياد لندن 2012 "الهدف الأول ما أوجد كريم العراقي هي الخطة، إذا لعبنا بطريقة 4-2-3-1 لما تواجد في هذا التمركز".

وأتم "أشكر شوقي غريب على اللعب بطريقة جديدة تحرر اللاعبين ولم تجعل الفريق متوقفا على حالة لاعب واحد فقط".

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