مورينيو: ممتن بوجودي مع ليفي.. الأندية تخافه

أشاد جوزيه مورينيو مدرب توتنام برئيسه دانيل ليفي الذي لطالما صعب مهمة المتفاوضين الطامحين لانتداب أحد نجوم فريق سبيرز.

وقال البرتغالي في تصريحات صحفية:"كنت في أندية تخافه".

وواصل مورينيو الذي يبدأ مشواره مع توتنام بمواجهة مضيفه وست هام يونايتد يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز "قوي، رجل أعمال، ورجل كرة قدم أيضا. خبرته كبيرة، تشكل جزء كبيرا من ذكائه، يفهم كرة القدم، يفهم هذا المجال من العمل، يدرك التطور، ماهر جدا وذكي. رائع وجوده معي".

واشتهر ليفي رئيس توتنام بالرجل صعب الإقناع حين يرغب فريق في الحصول على نجم من توتنام.

والآن على مورينيو إقناع ليفي بقدرته على إعادة سبيرز للانتصارات.

ويحتل توتنام المركز 14 في الدوري، تواضع النتائج المحلية في الموسم الحالي دفعت ليفي للإطاحة بالمدرب ماوريسيو بوكيتينو.

وتعاقد توتنام مع مورينيو حتى نهاية موسم 2022-2023، يعول ليفي على دراية الأخير بالدوري الإنجليزي الذي توج به 3 مرات مع تشيلسي.

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