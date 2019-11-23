ميسي يكشف.. ما الكرة الذهبية التي يعتز بها أكثر؟

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 10:50

كتب : FilGoal

ميسي

كشف ليونيل ميسي نجم برشلونة وقائد الأرجنتين أكثر كرة ذهبية يعتز بها في خزانة تتويجاته التي تمتلئ عن آخرها بالكؤوس والميداليات.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

وقال ميسي (32 عاما) في حوار مع شركة الإنتاج Otro:"الكرة الذهبية تقدير جميل، ربما المميزة بالنسبة لي هي الأولى (2009). إنها شيء يتحقق بعد عمل جماعي. بدون المجموعة لم أكن لأفوز بهذه الجوائز الفردية".

وواصل اللاعب المتوج بجائزة الأفضل في العالم 6 مرات والحائز على الكرة الذهبية 5 مرات "أعتز أيضا بالكرة الذهبية في 2010 بسبب صداقتنا (التي ترشح لها مع شابي هيرنانديز وأندريس إنييستا)، كانت رائعة".

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في 2 ديسمبر ستكشف مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2019، وميسي، كالعادة، مرشح بقوة للفوز بها.

ونال ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وهو أكثر لاعب في التاريخ حصل على هذه الجائزة.

وأكثر من نال الكرة الذهبية بالتساوي مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وحصل ميسي على الكرة الذهبية في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.

وأعلنت فرانس فوتبول في 6 نوفمبر الماضي قائمة تضم 30 لاعبا هم المرشحون للفوز بالجائزة.

بينهم ميسي، رونالدو، فيرجيل فان دايك، محمد صلاح، ساديو ماني، سيرخيو أجويرو وآخرين.

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