جواهر كأس إفريقيا تحت 23

بعيدا عن الأبطال، نجوم مصر الذين تربعوا على قمة القارة وحجزوا أماكنهم في طوكيو 2020، برز في قاهرة المعز العديد من اللاعبين الرائعين الذين ينتظرهم مستقبل مشرق في عالم الساحرة المستديرة.

وإن كنت تعرف عن قرب لاعبي منتخب الفراعنة، رمضان صبحي ومصطفى محمد وصلاح محسن وبقية كتيبة المدرب شوقي غريب، يسلط لك FilGoal.com في هذا التقرير الضوء على نجوم لمعت تحت سماء العاصمة المصرية.

إيفانز منساه - غانا

أفضل لاعب ظهر في منتخب غانا خلال البطولة، مميز في اللعب على الجناحين الأيسر والأيمن، مهارته كبيرة وإيجابي على المرمى، خلال البطولة نجح في تسجيل هدفين لمنتخب غانا أمام كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

يلعب لنادي هلسنكي الفنلندي بعدما انضم للفريق قادماً من انتر الأيس الغاني في صيف 2017، إيفانز مع هلسنكي الموسم الماضي لعب 29 مباراة ونجح في تسجيل 8 أهداف، وككل مع فريقه شارك في 105 مباراة وسجل 23 هدفا وصنع 8 أهداف، و الملفت للنظر أن اللاعب عقده سينتهي مع فريق هلسنكي خلال الشهر المقبل.

ياه يبواه - غانا

يلعب كجناح وكمهاجم، معار في نادي سيلتا فيجو B الإسباني قادماً من مانشستر سيتي، يبواه قائد المنتخب ظهر بشكل مميز خلال البطولة ونجح في تسجيل هدفين وقدم ثنائية رائعة مع رفيقه الأخر إيفانز منساه، لاعب مهاري و يجيد التحرك خلف المدافعين خاصةً عندما يشارك في مركز المهاجم.

يبواه هو أمل الكرة الغانية في المستقبل، كويسي إبياه المدير الفني الحالي لمنتخب غانا الأول أشاد به من قبل و كان قد توج بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا تحت 20 عاما في نسخة 2015.

يبواه الموسم الحالي مع فريقه سيلتا فيجو شارك في 8 مباريات نجح في تسجيل هدف وحيد، وسبق له أن خرج معاراً لأندية نومانيسيا وريال أوفيدو في إسبانيا، تفينتي أنشخيده الهولندي، وليل الفرنسي.

جونيور فرانك إيفينا - الكاميرون

مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني والمعار لنادي كي أف سي يوردينجين في الدرجة الثالثة الألمانية، أبرز لاعبي منتخب الكاميرون في البطولة نجح في تسجيل هدفين. إيفينا برز بشكل مميز في أكاديمية بايرن ميونخ وخلال الموسم الحالي مع فريقه يوردينجين شارك في 15 مباراة وسجل 4 أهداف و صنع 3 أهداف، مهاجم قوي بدنياً وسريع جدا.

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عمر جونزاليس - الكاميرون

مدافع نادي تشامبلي الذي ينشط في الدرجة الثانية الفرنسية، من أفضل المدافعين في البطولة، قوي و جيد في التمركز ومميز في إبعاد التمريرات العرضيات نظراً لطوله الذي يبلغ 1,86 سم.

يشارك عمر بشكل اساسي مع فريقه تشامبلي وشارك خلال الموسم الحالي في 10 مباريات و انضم للفريق الصيف الماضي قادماً من نادي ميتز.

لوثر سينج - جنوب أفريقيا

يلعب في مركزي الجناح والمهاجم، كان أفضل لاعبي منتخب جنوب افريقيا في البطولة ومن أفضل لاعبي البطولة بشكل عام برغم أنه لم ينجح في تسجيل أي هدف إلا أنه قاد بلاده للتأهل للأولمبياد.

لوثر يلعب معاراً لنادي موريرينسي البرتغالي من سبورتينج براجا ويقدم أداء رائعا مع فريقه، سجل 3 أهداف وصنع هدفا خلال 10 مباريات شارك بها في الدوري البرتغالي.

لوثر سينج سبق له الإنضمام لمنتخب جنوب أفريقيا الأول في عام 2017 وشارك خلال مباراة ودية وحيد ضد منتخب انجولا.

موهوب وسريع ويمتاز بصناعة الفرص.

تيبوهو موكينا - جنوب أفريقيا

لاعب نادي سوبر سبورت في جنوب أفريقيا، من أفضل لاعبي الوسط في البطولة، مميز بقدراته في قطع الكرات وبناء الهجمات والتمرير والتسديد من بعيد ونجح في تسجيل هدف منتخب جنوب أفريقيا الوحيد في دور المجموعات من ضربة حرة رائعة في مباراة كوت ديفوار.

مع فريقه سوبر سبورت شارك في 10 مباريات الموسم الحالي في الدوري.

يوسف داو - كوت ديفوار

مهاجم نادي سبارتا براج التشيكي، أفضل لاعبي فريقه في البطولة، نجح في تسجيل هدفين و قيادة المنتخب للتأهل للأولمبياد.

يوسف هو أحد خريجي أكاديمية نادي أسيك ميموزا الإيفواري وانضم لسبارتا براج في موسم 2016 وبالطبع ينتظره مستقبل كبير مع المنتخب الأول.

حامد تراوري - كوت ديفوار

لاعب وسط مهاجم تألق كثيرا مع الأفيال، معار لنادي ساسولو الإيطالي من إمبولي، مميز في صناعة اللعب والتمرير للأمام.

الموسم الحالي مع فريقه ساسولو شارك في 10 مباريات ووصلت نسبة تمريراته الصحيحة لـ 85% في الدوري الإيطالي.

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