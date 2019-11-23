مصطفى محمد: الآن نستحق التهنئة.. والاحتراف عن طريق الزمالك فقط

قال مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي إنه الآن سيتقبل التهنئة من أي شخص عقب تتويج الفراعنة بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما عقب الفوز على كوت ديفوار في النهائي بهدفين لهدف.

وقال مصطفى محمد لقناة "تايم سبورتس" عقب المباراة: "الآن نستحق كلمة مبروك، قبل اليوم لم نفعل أي شيء لنستحقها".

وواصل "لم يكن من الجيد أن تقام البطولة على أرضنا وألا نتوج بها، توجنا بالعلامة الكاملة والفوز في كل المباريات التي خضناها".

وأضاف "شوقي غريب قال لنا أنتم من جلبتهم الجمهور للملعب اجعلوهم يستمتعوا واحرصوا ألا تجعلوهم يغادرون وهم يشعرون بالحزن".

وعن الاحتراف قال: "لا أعرف أي شيء وكل شيء مع وكيلي وقال لي إنه لن يتحدث معي حول أي تفاصيل لعدم فقداني التركيز، وبشكل عام فأي شيء سيكون عن طريق الزمالك".

يذكر أن مصطفى محمد توج هدافا لأمم إفريقيا تحت 23 عاما بعدما سجل أربعة أهداف.

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